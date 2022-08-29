https://sputnikarabic.ae/20220829/اشتعال-النيران-في-عبارة-تقل-300-مسافر-قبالة-ساحل-السويد-1066982712.html
اشتعال النيران في عبارة تقل 300 مسافر قبالة ساحل السويد
اشتعال النيران في عبارة تقل 300 مسافر قبالة ساحل السويد
ذكرت وسائل إعلام سويدية أن النيران اشتعلت، اليوم الاثنين، في عبارة تقل 300 مسافر قبالة سواحل البلاد. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T13:14+0000
2022-08-29T13:14+0000
2022-08-29T13:14+0000
السويد
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قالت قناة "إس في تي" السويدية إن العبارة كانت تبحر شمال جزيرة غوتلاند السويدية الواقعة في بحر البلطيق عندما اندلعت فيها النيران.وأوضح ستيفان إلفستروم، المتحدث باسم شركة "ستينا لاين" المالكة للعبارة، أنهم أبلغوا باشتعال النيران على نطاق محدود، وعملية الإطفاء جارية حاليا. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وقالت المتحدثة باسم الإدارة البحرية السويدية، ليزا ميورننغ، إن الحريق تمت السيطرة عليه، لافتة إلى أن الدخان كان يتصاعد بينما "لم تكن هناك ألسنة لهب واضحة".وأضافت أن الركاب على متن العبارة يتلقون الرعاية.وقالت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية إن النيران اندلعت في إطار على سطح العبارة أثناء سفرها من فنتسبيلز في لاتفيا إلى نينسهامن في السويد. تم إرسال سفن قريبة وطائرة هليكوبتر إلى موقع الحادث كإجراء احترازي.
https://sputnikarabic.ae/20220701/حريق-ضخم-على-متن-سفينة-محملة-بالسيارات-في-ميناء-دبي-فيديو-1064499739.html
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السويد
اشتعال النيران في عبارة تقل 300 مسافر قبالة ساحل السويد
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ذكرت وسائل إعلام سويدية أن النيران اشتعلت، اليوم الاثنين، في عبارة تقل 300 مسافر قبالة سواحل البلاد.
قالت قناة "إس في تي" السويدية إن العبارة كانت تبحر شمال جزيرة غوتلاند السويدية الواقعة في بحر البلطيق عندما اندلعت فيها النيران.
وأوضح ستيفان إلفستروم، المتحدث باسم شركة "ستينا لاين" المالكة للعبارة، أنهم أبلغوا باشتعال النيران
على نطاق محدود، وعملية الإطفاء جارية حاليا. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وقالت المتحدثة باسم الإدارة البحرية السويدية، ليزا ميورننغ، إن الحريق تمت السيطرة عليه، لافتة إلى أن الدخان كان يتصاعد بينما "لم تكن هناك ألسنة لهب واضحة".
وأضافت أن الركاب على متن العبارة يتلقون الرعاية.
وقالت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية إن النيران اندلعت في إطار على سطح العبارة أثناء سفرها من فنتسبيلز في لاتفيا إلى نينسهامن في السويد.
تم إرسال سفن قريبة وطائرة هليكوبتر إلى موقع الحادث كإجراء احترازي.