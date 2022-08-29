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https://sputnikarabic.ae/20220829/اشتعال-النيران-في-عبارة-تقل-300-مسافر-قبالة-ساحل-السويد-1066982712.html
اشتعال النيران في عبارة تقل 300 مسافر قبالة ساحل السويد
اشتعال النيران في عبارة تقل 300 مسافر قبالة ساحل السويد
ذكرت وسائل إعلام سويدية أن النيران اشتعلت، اليوم الاثنين، في عبارة تقل 300 مسافر قبالة سواحل البلاد. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T13:14+0000
2022-08-29T13:14+0000
السويد
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قالت قناة "إس في تي" السويدية إن العبارة كانت تبحر شمال جزيرة غوتلاند السويدية الواقعة في بحر البلطيق عندما اندلعت فيها النيران.وأوضح ستيفان إلفستروم، المتحدث باسم شركة "ستينا لاين" المالكة للعبارة، أنهم أبلغوا باشتعال النيران على نطاق محدود، وعملية الإطفاء جارية حاليا. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وقالت المتحدثة باسم الإدارة البحرية السويدية، ليزا ميورننغ، إن الحريق تمت السيطرة عليه، لافتة إلى أن الدخان كان يتصاعد بينما "لم تكن هناك ألسنة لهب واضحة".وأضافت أن الركاب على متن العبارة يتلقون الرعاية.وقالت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية إن النيران اندلعت في إطار على سطح العبارة أثناء سفرها من فنتسبيلز في لاتفيا إلى نينسهامن في السويد. تم إرسال سفن قريبة وطائرة هليكوبتر إلى موقع الحادث كإجراء احترازي.
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السويد
السويد

اشتعال النيران في عبارة تقل 300 مسافر قبالة ساحل السويد

13:14 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / Duff Hughesتصاعد ألسنة اللهب والدخان في الهواء بعد اندلاع حريق في ملجأ إعصار أبردين في هونغ كونغ في وقت مبكر من يوم 27 يونيو 2021، حيث اجتاح الحريق أكثر من 12 سفينة، يستخدم العديد منها كمساكن بدوام كامل من قبل السكان المحليين والمغتربين، مع إرسال شخص واحد الى المستشفى.
تصاعد ألسنة اللهب والدخان في الهواء بعد اندلاع حريق في ملجأ إعصار أبردين في هونغ كونغ في وقت مبكر من يوم 27 يونيو 2021، حيث اجتاح الحريق أكثر من 12 سفينة، يستخدم العديد منها كمساكن بدوام كامل من قبل السكان المحليين والمغتربين، مع إرسال شخص واحد الى المستشفى. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / Duff Hughes
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ذكرت وسائل إعلام سويدية أن النيران اشتعلت، اليوم الاثنين، في عبارة تقل 300 مسافر قبالة سواحل البلاد.
قالت قناة "إس في تي" السويدية إن العبارة كانت تبحر شمال جزيرة غوتلاند السويدية الواقعة في بحر البلطيق عندما اندلعت فيها النيران.
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وأوضح ستيفان إلفستروم، المتحدث باسم شركة "ستينا لاين" المالكة للعبارة، أنهم أبلغوا باشتعال النيران على نطاق محدود، وعملية الإطفاء جارية حاليا. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وقالت المتحدثة باسم الإدارة البحرية السويدية، ليزا ميورننغ، إن الحريق تمت السيطرة عليه، لافتة إلى أن الدخان كان يتصاعد بينما "لم تكن هناك ألسنة لهب واضحة".
وأضافت أن الركاب على متن العبارة يتلقون الرعاية.
وقالت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية إن النيران اندلعت في إطار على سطح العبارة أثناء سفرها من فنتسبيلز في لاتفيا إلى نينسهامن في السويد.
تم إرسال سفن قريبة وطائرة هليكوبتر إلى موقع الحادث كإجراء احترازي.
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