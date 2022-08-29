https://sputnikarabic.ae/20220829/اكتشاف-استثنائي-علماء-آثار-يعثرون-على-كنز-كبير-مع-امرأة-في-قبرها-1066959977.html
اكتشاف استثنائي... علماء آثار يعثرون على كنز كبير مع امرأة في قبرها
اكتشاف استثنائي... علماء آثار يعثرون على كنز كبير مع امرأة في قبرها
عثر علماء آثار في رومانيا على مجموعة غير عادية من خواتم الذهب، تتدلى من رأس امرأة داخل قبر عمره أكثر من 6500 عام. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T09:14+0000
2022-08-29T09:14+0000
2022-08-29T09:14+0000
منوعات
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وتعود المقبرة إلى العصر النحاسي، حيث عثر داخلها على 169 خاتما من الذهب، و800 حبة عظمية، وسوارا نحاسيا مزخرفا حلزونيا، وفق فريق البحث الروماني.ويرجح العلماء أن المرأة تعود إلى نخبة المجتمع نظرا لكمية الذهب المدفونة معها وحالة جثتها التي تشير إلى أنها كانت طويلة وتتغذى جيدا، وأن الحالة الجيدة لأسنانها قدمت المزيد من الأدلة على أنها تتمتع بوضع مادي مريح.ووصف الباحثون هذا الاكتشاف بالاستثنائي معتبرين أن "مثل هذا الكنز لم يعد موجودًا في وسط وشرق أوروبا".ويسعى الباحثون إلى معرفة المزيد عن هذه المرأة المدفونة مع كنوزها، لتحديد الثقافة التي تنتمي إليها، وما إذا كانت الحلقات مصنوعة من ذهب أرخبيل ترانسيلفانيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
اكتشاف استثنائي... علماء آثار يعثرون على كنز كبير مع امرأة في قبرها
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عثر علماء آثار في رومانيا على مجموعة غير عادية من خواتم الذهب، تتدلى من رأس امرأة داخل قبر عمره أكثر من 6500 عام.
وتعود المقبرة إلى العصر النحاسي، حيث عثر داخلها على 169 خاتما من الذهب، و800 حبة عظمية، وسوارا نحاسيا مزخرفا حلزونيا، وفق فريق البحث الروماني
.
ويرجح العلماء أن المرأة تعود إلى نخبة المجتمع نظرا لكمية الذهب المدفونة معها وحالة جثتها التي تشير إلى أنها كانت طويلة وتتغذى جيدا، وأن الحالة الجيدة لأسنانها قدمت المزيد من الأدلة على أنها تتمتع بوضع مادي مريح.
ووصف الباحثون هذا الاكتشاف بالاستثنائي معتبرين أن "مثل هذا الكنز لم يعد موجودًا في وسط وشرق أوروبا".
ويسعى الباحثون إلى معرفة المزيد عن هذه المرأة المدفونة مع كنوزها، لتحديد الثقافة التي تنتمي إليها، وما إذا كانت الحلقات مصنوعة من ذهب أرخبيل ترانسيلفانيا.