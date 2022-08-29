https://sputnikarabic.ae/20220829/الاتصالات-العراقية-لا-يوجد-توجيه-لقطع-خدمة-الإنترنت-في-البلاد-1066999799.html
الاتصالات العراقية: لا يوجد توجيه لقطع خدمة الإنترنت في البلاد
الاتصالات العراقية: لا يوجد توجيه لقطع خدمة الإنترنت في البلاد
أكدت وزارة الاتصالات، في العراق، عدم وجود أي توجيه لقطع خدمة الإنترنت في البلاد، نافيه ما تردد بهذا الشأن. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T17:00+0000
2022-08-29T17:00+0000
2022-08-29T17:01+0000
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وقالت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، إن "الأنباء التي تحدثت عن توجه وزارة الاتصالات لقطع خدمة الإنترنت عن بغداد والمحافظات غير صحيحة".وشددت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، على أن "خدمة الإنترنت لا زالت متوفرة بشكل طبيعي".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20220829/الرئيس-العراقي-يدعو-المتظاهرين-إلى-عدم-السماح-بانزلاق-الأوضاع-نحو-متاهات-مجهولة-وخطيرة-1066996734.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الاتصالات العراقية: لا يوجد توجيه لقطع خدمة الإنترنت في البلاد
17:00 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 17:01 GMT 29.08.2022) تابعنا عبر
أكدت وزارة الاتصالات، في العراق، عدم وجود أي توجيه لقطع خدمة الإنترنت في البلاد، نافيه ما تردد بهذا الشأن.
وقالت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، إن "الأنباء التي تحدثت عن توجه وزارة الاتصالات لقطع خدمة الإنترنت عن بغداد والمحافظات غير صحيحة".
وشددت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)
، على أن "خدمة الإنترنت لا زالت متوفرة بشكل طبيعي".
واقتحم العشرات
من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء
بعد خروج المتظاهرين.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر
، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.