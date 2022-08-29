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البرتقال في البرتغال ضحية العقوبات على روسيا
البرتقال في البرتغال ضحية العقوبات على روسيا
أشار تقرير إعلامي إلى أن مزارعي البرتقال في البرتغال يوزعون منتجاتهم مجانا بسبب قلة المشترين. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T08:04+0000
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وأفادت قناة "سيك" التفلزيونية بأن المزارعين في منطقة الجارف جنوبي البلاد يوزعون البرتقال مجانا بسبب قلة المشترين.الأمر الذي أثر سلبا على الأسعار في البرتغال وحرم المنتجين المحليين من المشترين والأرباح.يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على شراء موارد الطاقة. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
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العالم

البرتقال في البرتغال ضحية العقوبات على روسيا

08:04 GMT 29.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Raffi Kojian / Gardenology"كومكفات" - البرتقال الذهبي
كومكفات - البرتقال الذهبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Raffi Kojian / Gardenology
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أشار تقرير إعلامي إلى أن مزارعي البرتقال في البرتغال يوزعون منتجاتهم مجانا بسبب قلة المشترين.
وأفادت قناة "سيك" التفلزيونية بأن المزارعين في منطقة الجارف جنوبي البلاد يوزعون البرتقال مجانا بسبب قلة المشترين.
هذا وتواجه السوق الأوروبية فائضا في المعروض من البرتقال بسبب العقوبات المفروضة على الإمدادات إلى روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
الأمر الذي أثر سلبا على الأسعار في البرتغال وحرم المنتجين المحليين من المشترين والأرباح.
يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على شراء موارد الطاقة. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
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