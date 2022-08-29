https://sputnikarabic.ae/20220829/البرتقال-في-البرتغال-ضحية-العقوبات-على-روسيا-1066958025.html
البرتقال في البرتغال ضحية العقوبات على روسيا
البرتقال في البرتغال ضحية العقوبات على روسيا
أشار تقرير إعلامي إلى أن مزارعي البرتقال في البرتغال يوزعون منتجاتهم مجانا بسبب قلة المشترين. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T08:04+0000
2022-08-29T08:04+0000
2022-08-29T08:04+0000
العالم
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وأفادت قناة "سيك" التفلزيونية بأن المزارعين في منطقة الجارف جنوبي البلاد يوزعون البرتقال مجانا بسبب قلة المشترين.الأمر الذي أثر سلبا على الأسعار في البرتغال وحرم المنتجين المحليين من المشترين والأرباح.يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على شراء موارد الطاقة. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البرتقال في البرتغال ضحية العقوبات على روسيا
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أشار تقرير إعلامي إلى أن مزارعي البرتقال في البرتغال يوزعون منتجاتهم مجانا بسبب قلة المشترين.
وأفادت قناة "سيك" التفلزيونية بأن المزارعين في منطقة الجارف جنوبي البلاد يوزعون البرتقال مجانا بسبب قلة المشترين.
هذا وتواجه السوق الأوروبية فائضا في المعروض
من البرتقال بسبب العقوبات المفروضة على الإمدادات إلى روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
الأمر الذي أثر سلبا على الأسعار في البرتغال وحرم المنتجين المحليين من المشترين والأرباح.
يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على شراء موارد الطاقة. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.