https://sputnikarabic.ae/20220829/البريطانيون-يشتكون-من-جونسون-أرسلنا-إلى-الجحيم-1066953690.html

البريطانيون يشتكون من جونسون... أرسلنا إلى "الجحيم"

البريطانيون يشتكون من جونسون... أرسلنا إلى "الجحيم"

أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى غضب كبير في الشارع بسبب سياسات حكومتهم التي بسببها يواجه سكان البلاد انخفاضا في مستويات المعيشة وأزمة طاقة قياسية. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T05:00+0000

2022-08-29T05:00+0000

2022-08-29T05:20+0000

بريطانيا

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وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" إلى أنه تم تحذير ملايين الأسر البريطانية من أنه يتعين عليهم الاستعداد لتضخم من رقمين مما سيؤدي إلى أكبر انخفاض في مستويات المعيشة في البلاد منذ الخمسينيات.تأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات من أن مدخرات حوالي ستة ملايين أسرة بريطانية يمكن القضاء عليها بعد أن رفعت منظمة الطاقة Ofgem عتبة السعر بنسبة 80%.وانهال قراء الصحيفة على التقرير بوابل من التعليقات الساخرة والمنددة بأداء الحكومة، وعلق صاحب حساب حمل اسم eisner، قائلا:وعلق صاحب حساب حمل اسم HecateEris، قائلا: "بينما يتم إنفاق الملايين على المجرمين المهاجرين غير الشرعيين وإلقائهم في أوكرانيا، يعاني المواطنون البريطانيون. يجب أن يكون البريطانيون في المقام الأول، ولكن بدلاً من ذلك نحن في آخر الصف، يجب أن يسجل التاريخ حزب المحافظين، باعتباره أكثر الأحزاب المعادية لبريطانيا في الوجود".وأضاف Spaniel33 "في الواقع، الأسوأ لم يأت بعد حيث يتعين على الناس دفع ثمن ذلك".أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر في بريطانيا، وفقا لتوقعات بنك إنجلترا، سيدخل اقتصاد البلاد في حالة ركود اعتبارا من الربع الرابع من هذا العام. وفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، سجل التضخم السنوي في أبريل مستوى قياسيا مرتفعا منذ مارس 1982 - تسعة بالمائة مقابل سبعة بالمائة في الشهر السابق. في أغسطس، أصبح معروفًا أن التضخم في البلاد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 10.1%. هذا وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem في وقت سابق، عن زيادة بنسبة 80 في المائة في الحد الأقصى المسموح به لفاتورة الكهرباء اعتبارًا من 1 أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وبالتالي، يمكن أن يزيد الحد الأقصى لحجم الحساب بمقدار 1578 جنيهًا إلى مستوى 3549 جنيهًا. كان الحد الأدنى السابق لسعر الطاقة 1971 جنيهًا.

https://sputnikarabic.ae/20220828/إعلام-بريطانيا-تستعد-لأعمال-شغب-بسبب-ارتفاع-أسعار-الكهرباء-1066919161.html

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