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https://sputnikarabic.ae/20220829/الجيش-الروسي-يستخدم-مدفع-هاون-صامت-فيديو-1067008817.html
الجيش الروسي يستخدم مدفع هاون "صامت"... فيديو
الجيش الروسي يستخدم مدفع هاون "صامت"... فيديو
نشر المراسل الحربي ألكسندر كوتس مقطع فيديو عبر قناته على "تلغرام"، حيث يظهر عملية تشغيل مدفع هاون "صامت" من طراز "غال 2 بي 25". 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T19:30+0000
2022-08-29T19:30+0000
روسيا
رصد عسكري
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ويتم استخدام الهاون من قبل كتائب الشجعان "O" على الجبهة الشمالية، وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه اللقطات على الإنترنت منذ بداية العملية العسكريىة الخاصة لحماية دونباس.وتم تصميم المقذوف من نوع "3 في أو 5 إي" خصيصًا لهذا السلاح، بحيث يتم حبس غازات الحشوة في الذيل عند إطلاقه، لذلك لا يخلف لهبا ودخانا أو موجة إطلاق، حيث أن مستوى الضجيج لا يتجاوز ذلك الناتج عن تصفيق اليدين.يمكن لقذيفة الهاون أن تصيب أهدافاً على مسافة 100 إلى 1200 متر، والمدفع قادر على إطلاق ما يصل إلى 15 طلقة في الدقيقة.والهاون نفسه مضغوط للغاية، حيث يبلغ طوله 60 سنيتمترا، ووزنه 13 كغم تقريبا، حيث يمكن حمله في حقيبة ظهر، كما أنه مناسب تمامًا للهجوم المضاد وتدمير كمائن العدو.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يستخدم مدفع هاون "صامت"... فيديو

19:30 GMT 29.08.2022
© Sputnik . Nikolay Chijnyak / الذهاب إلى بنك الصورهاون
هاون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik . Nikolay Chijnyak
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نشر المراسل الحربي ألكسندر كوتس مقطع فيديو عبر قناته على "تلغرام"، حيث يظهر عملية تشغيل مدفع هاون "صامت" من طراز "غال 2 بي 25".
ويتم استخدام الهاون من قبل كتائب الشجعان "O" على الجبهة الشمالية، وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه اللقطات على الإنترنت منذ بداية العملية العسكريىة الخاصة لحماية دونباس.
وتم تصميم المقذوف من نوع "3 في أو 5 إي" خصيصًا لهذا السلاح، بحيث يتم حبس غازات الحشوة في الذيل عند إطلاقه، لذلك لا يخلف لهبا ودخانا أو موجة إطلاق، حيث أن مستوى الضجيج لا يتجاوز ذلك الناتج عن تصفيق اليدين.
يمكن لقذيفة الهاون أن تصيب أهدافاً على مسافة 100 إلى 1200 متر، والمدفع قادر على إطلاق ما يصل إلى 15 طلقة في الدقيقة.
والهاون نفسه مضغوط للغاية، حيث يبلغ طوله 60 سنيتمترا، ووزنه 13 كغم تقريبا، حيث يمكن حمله في حقيبة ظهر، كما أنه مناسب تمامًا للهجوم المضاد وتدمير كمائن العدو.
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