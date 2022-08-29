https://sputnikarabic.ae/20220829/الخارجية-الأمريكية-لـسبوتنيك-لا-صحة-للأنباء-المتعلقة-بإخلاء-سفارتنا-في-بغداد-1066998946.html

الخارجية الأمريكية لـ"سبوتنيك": لا صحة للأنباء المتعلقة بإخلاء سفارتنا في بغداد

الخارجية الأمريكية لـ"سبوتنيك": لا صحة للأنباء المتعلقة بإخلاء سفارتنا في بغداد

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، عدم صحة المزاعم المتعلقة بإخلاء السفارة الأمريكية في بغداد، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة العراقية اليوم،... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T16:42+0000

2022-08-29T16:42+0000

2022-08-29T16:42+0000

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وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال يتعلق بإخلاء السفارة في بغداد: "هذه الأنباء لا تتماشى مع الواقع".ويأتي النفي الأمريكي بعد ظهور مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم قيام عدد من المروحيات بإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من المنطقة الخضراء في بغداد.في وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.ويستبق إعلان الصدر اعتزاله السياسة، قرارا مهما من القضاء العراقي، ينتظر غدا الثلاثاء، بشأن إمكانية حل البرلمان.واقتحم أنصار الصدر القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد عقب إعلانه اعتزال العمل السياسي نهائيا.وأظهرت اللقطات أنصار الصدر وهم يقفزون داخل مسبح القصر الجمهوري، فيما وصلت درجة الحرارة في بغداد 46 درجة مئوية.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية حظر التجول الشامل في العاصمة العراقية بغداد، في أعقاب اقتحام أنصار التيار الصدري، المنطقة الخضراء.ووجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مجلس الوزراء بتعليق جلساته "بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".ودعت قيادة العمليات المشتركة، المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مؤكدة أنها "التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".وأضاف البيان أن "القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة"، مشيرا إلى أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين".

https://sputnikarabic.ae/20220829/العراق-أنصار-الصدر-يقتحمون-المنطقة-الخضراء-عقب-إعلانه-اعتزال-السياسة-1066979281.html

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