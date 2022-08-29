https://sputnikarabic.ae/20220829/الخارجية-الأوكرانية-بعثة-وكالة-الطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-تصل-إلى-كييف--1067001068.html
الخارجية الأوكرانية: بعثة وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه تصل إلى كييف
الخارجية الأوكرانية: بعثة وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه تصل إلى كييف
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستصل إلى كييف اليوم الاثنين. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T17:14+0000
2022-08-29T17:14+0000
2022-08-29T17:14+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عنها، اليوم، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن مجموعة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة المدير العام للمنظمة، رافائيل غروسي، والذين يزورون محطة زابوروجيه للطاقة النووية، سيصلون إلى كييف في وقت لاحق من اليوم.وأكد جروسي، في وقت سابق اليوم، أن بعثة المنظمة تتجه بالفعل إلى زابوروجيه، وستصل إلى الموقع هذا الأسبوع.وأوضح أن أعضاء البعثة يرافقهم فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة الذين يتعاملون مع المسائل اللوجستية والأمنية.
https://sputnikarabic.ae/20220829/روسيا-تعول-على-تقييم-غير-متحيز-لبعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-حول-محطة-زابوروجيه-1066995864.html
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أخبار أوكرانيا
الخارجية الأوكرانية: بعثة وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه تصل إلى كييف
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قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستصل إلى كييف اليوم الاثنين.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عنها، اليوم، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن مجموعة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة المدير العام للمنظمة، رافائيل غروسي، والذين يزورون
محطة زابوروجيه للطاقة النووية، سيصلون إلى كييف في وقت لاحق من اليوم.
وأكد جروسي، في وقت سابق اليوم، أن بعثة المنظمة تتجه بالفعل إلى زابوروجيه، وستصل إلى الموقع هذا الأسبوع.
وقال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة "سبوتنيك"، إن البعثة غادرت في الصباح وضمت نحو عشرة موظفين في أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعاملون مع الضمانات والسلامة النووية.
وأوضح أن أعضاء البعثة يرافقهم فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة الذين يتعاملون مع المسائل اللوجستية والأمنية.