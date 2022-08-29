https://sputnikarabic.ae/20220829/الخارجية-التركية-التطورات-في-بغداد-باتت-تهدد-استقرار-العراق-1067012923.html
الخارجية التركية: التطورات في بغداد باتت تهدد استقرار العراق
الخارجية التركية: التطورات في بغداد باتت تهدد استقرار العراق
قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إن التطورات في بغداد باتت تهدد استقرار العراق ووحدته وأمنه. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T22:22+0000
2022-08-29T22:22+0000
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العراق
أخبار العراق اليوم
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وأضافت الخارجية التركية، أنها تدعو جميع الأطراف في العراق إلى ضبط النفس وحل النزاعات عبر الحوار. مشيرة إلى أنها قلقة من انتشار العنف في جميع أنحاء البلاد.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الصحة العراقية مقتل 20 شخصا، وإصابة أكثر من 300 آخرين، اليوم، خلال الاشتباكات بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من جهة والتشكيلات المسلحة التابعة لمنافسيه السياسيين في بغداد وعدد من المحافظات.وشهدت المنطقة الخضراء وسط بغداد وقوع حريق كبير وتصاعد أعمدة الدخان، إثر انفجارات قوية ناجمة عن قذائف هاون مجهولة، كما تصاعدت حدة الاشتباكات.وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر.وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.من جانبه، أعلن مقتدى الصدر إضرابا مفتوحًا عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لرئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري.واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لحماية المنطقة التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية، وكشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 150 آخرين على الأقل خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد اليوم.وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220829/مقتل-15-شخصا-وإصابة-أكثر-من-300-آخرين-في-الاشتباكات-بالعراق-1067012295.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
الخارجية التركية: التطورات في بغداد باتت تهدد استقرار العراق
22:22 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 22:40 GMT 29.08.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إن التطورات في بغداد باتت تهدد استقرار العراق ووحدته وأمنه.
وأضافت الخارجية التركية، أنها تدعو جميع الأطراف في العراق إلى ضبط النفس وحل النزاعات عبر الحوار. مشيرة إلى أنها قلقة من انتشار العنف في جميع أنحاء البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الصحة العراقية مقتل 20 شخصا، وإصابة أكثر من 300 آخرين
، اليوم، خلال الاشتباكات بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من جهة والتشكيلات المسلحة التابعة لمنافسيه السياسيين في بغداد وعدد من المحافظات.
وشهدت المنطقة الخضراء وسط بغداد وقوع حريق كبير وتصاعد أعمدة الدخان، إثر انفجارات قوية ناجمة عن قذائف هاون مجهولة، كما تصاعدت حدة الاشتباكات.
وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر.
وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.
من جانبه، أعلن مقتدى الصدر إضرابا مفتوحًا عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لرئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لحماية المنطقة التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية، وكشف مصدر أمني عراقي
، اليوم الاثنين، عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 150 آخرين على الأقل خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد اليوم.
وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.