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https://sputnikarabic.ae/20220829/الخارجية-الروسية-تشكك-بجدية-الغرب-الأخذ-بالاعتبار-مصالح-صربيا-في-كوسوفو-1066982984.html
الخارجية الروسية تشكك بجدية الغرب الأخذ بالاعتبار مصالح صربيا في كوسوفو
الخارجية الروسية تشكك بجدية الغرب الأخذ بالاعتبار مصالح صربيا في كوسوفو
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، في تعليقها على تسوية الوضع في كوسوفو، إن "بلغراد تقدر الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع بريشتينا بحذر. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T13:21+0000
2022-08-29T13:21+0000
روسيا
صربيا
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وقال موقع الوزارة على الإنترنت في بيان: "تؤكد تعليقات الدوائر الصربية على حقيقة الاتفاق أن بلغراد تقيّم بعقلانية ما تم تحقيقه، وتؤكد على المهمة الأسمى المتمثلة في حماية حقوق رعاياها في كوسوفو وليس لديها أوهام بشأن فرص انتظار " التطور" من إملاءات الغرب الموالي للألبان". وأضاف البيان:وأردفت: "إن التوصل إلى حل وسط جزئي قلل إلى حد ما من حدة الموقف، الذي كان ينزلق بثبات نحو خيار القوة، وسمح للمشاركين المباشرين في الصفقة بالتحدث عن بعض التقدم، وفي غضون ذلك، يظل السؤال الأساسي مفتوحًا عما إذا كان الغرب مستعدا لأن يأخذ في الاعتبار بجدية المصالح المشروعة لصربيا فيما يتعلق بكوسوفو، التي نالت "استقلالها" نتيجة عدوان الناتو على يوغوسلافيا في عام 1999 على حراب نفس الأمريكيين وحلفائهم الذين قصفوا جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية".وختم البيان: "نعتبر أنه من الضروري التذكير مرة أخرى بأن الأساس القانوني لتسوية مشكلة كوسوفو سواء أحب ذلك البعض أم لا يظل قرار مجلس الأمن رقم 1244، والذي يحدد بوضوح وحدة أراضي صربيا، بالإضافة إلى ذلك من غير المقبول التقليل من قيمة العناصر الرئيسية التي تم تحديدها خلال الحوار بين بلغراد وبريشتينا، أولا وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن إنشاء مجتمع البلديات الصربية في كوسوفو كآلية لضمان حقوق الصرب المحليين".
https://sputnikarabic.ae/20220827/بوريل-صربيا-وكوسوفو-توافقان-على-إلغاء-وثائق-الدخول-والخروج-لرعايا-كل-منهما-لدى-الأخرى-1066907241.html
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روسيا, صربيا
روسيا, صربيا

الخارجية الروسية تشكك بجدية الغرب الأخذ بالاعتبار مصالح صربيا في كوسوفو

13:21 GMT 29.08.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik . wasim suliman
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، في تعليقها على تسوية الوضع في كوسوفو، إن "بلغراد تقدر الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع بريشتينا بحذر.
وقال موقع الوزارة على الإنترنت في بيان: "تؤكد تعليقات الدوائر الصربية على حقيقة الاتفاق أن بلغراد تقيّم بعقلانية ما تم تحقيقه، وتؤكد على المهمة الأسمى المتمثلة في حماية حقوق رعاياها في كوسوفو وليس لديها أوهام بشأن فرص انتظار " التطور" من إملاءات الغرب الموالي للألبان". وأضاف البيان:

من الصواب الإشارة إلى الجوانب الحيوية الأخرى لحالة صرب كوسوفو، التي لم يتم تعديلها بعد، بما في ذلك لوحات المركبات، والتي تعتبر بالغة الأهمية لحرية التنقل، وهناك اتفاق على أن الوضع لا يزال صعبا للغاية.

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27 أغسطس, 16:29 GMT
وأردفت: "إن التوصل إلى حل وسط جزئي قلل إلى حد ما من حدة الموقف، الذي كان ينزلق بثبات نحو خيار القوة، وسمح للمشاركين المباشرين في الصفقة بالتحدث عن بعض التقدم، وفي غضون ذلك، يظل السؤال الأساسي مفتوحًا عما إذا كان الغرب مستعدا لأن يأخذ في الاعتبار بجدية المصالح المشروعة لصربيا فيما يتعلق بكوسوفو، التي نالت "استقلالها" نتيجة عدوان الناتو على يوغوسلافيا في عام 1999 على حراب نفس الأمريكيين وحلفائهم الذين قصفوا جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية".

وأردف البيان: "الجواب يمكن العثور عليه بسهولة في بيان بلغراد للممثل الأمريكي الخاص لغرب البلقان، والذي أعلن أن الوقت قد حان لنسيان رواية "كوسوفو هي صربيا" وتغييرها إلى "كوسوفو وصربيا هم أوروبا" .

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صربيا تقبل متطلبات كوسوفو بشرط ضمانات الاتحاد الأوروبي
27 أغسطس, 09:55 GMT
وختم البيان: "نعتبر أنه من الضروري التذكير مرة أخرى بأن الأساس القانوني لتسوية مشكلة كوسوفو سواء أحب ذلك البعض أم لا يظل قرار مجلس الأمن رقم 1244، والذي يحدد بوضوح وحدة أراضي صربيا، بالإضافة إلى ذلك من غير المقبول التقليل من قيمة العناصر الرئيسية التي تم تحديدها خلال الحوار بين بلغراد وبريشتينا، أولا وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن إنشاء مجتمع البلديات الصربية في كوسوفو كآلية لضمان حقوق الصرب المحليين".
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