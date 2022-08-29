https://sputnikarabic.ae/20220829/الدفاع-الروسية-الوضع-الإشعاعي-في-محطة-زابوروجيه-تحت-السيطرة-1066972952.html
الدفاع الروسية: الوضع الإشعاعي في محطة زابوروجيه تحت السيطرة
الدفاع الروسية: الوضع الإشعاعي في محطة زابوروجيه تحت السيطرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الوضع الإشعاعي في محطة زابوروجيه طبيعي وتحت مراقبة الموظفين. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T10:55+0000
2022-08-29T10:55+0000
2022-08-29T10:55+0000
روسيا
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وأضافت الوزارة أن الطاقم الفني للمحطة يواصل مراقبته للحالة الفنية لها وتشغيلها المستمر كما أن الوضع الإشعاعي لا يزال طبيعيا.وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد صرح اليوم الاثنين، أن روسيا مهتمة بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكانت تنتظرها وهي منفتحة على التعاون.وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت في تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل.مضيفا أنه لا يوجد حديث عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، في رد على سؤال ذي صلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: الوضع الإشعاعي في محطة زابوروجيه تحت السيطرة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الوضع الإشعاعي في محطة زابوروجيه طبيعي وتحت مراقبة الموظفين.
وأضافت الوزارة أن الطاقم الفني للمحطة يواصل مراقبته للحالة الفنية لها وتشغيلها المستمر كما أن الوضع الإشعاعي لا يزال طبيعيا.
هذا وتواصل كييف قصف المحطة، حيث انفجرت قذيفتان أطلقتها المدفعية الأوكرانية في المنطقة المجاورة لمحيط محطة الطاقة النووية.
وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد صرح اليوم الاثنين، أن روسيا مهتمة بزيارة
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكانت تنتظرها وهي منفتحة على التعاون.
وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت في تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل.
مضيفا أنه لا يوجد حديث عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، في رد على سؤال ذي صلة.