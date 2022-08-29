https://sputnikarabic.ae/20220829/الدفاع-الروسية-تدريبات-فوستوك-2022-ليست-موجهة-ضد-دول-بعينها-أو-تحالفات-عسكرية--1066994046.html
الدفاع الروسية: تدريبات "فوستوك-2022" ليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية
الدفاع الروسية: تدريبات "فوستوك-2022" ليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الاثنين، أن تدريبات "فوستوك-2022" (الشرق-2022)، التي ستجري في الفترة من الأول وحتى السابع من شهر... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T14:59+0000
2022-08-29T14:59+0000
2022-08-29T14:59+0000
رصد عسكري
تدريب
ميدان تدريب عسكري
روسيا
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وقال فومين خلال لقائه مع المحلقين العسكريين الأجانب: "الاتجاه ذو الأولوية خلال تطوير مفهوم التدريب هو الدراسة المرحلية لخيارات تصرفات القوات من أجل ضمان الأمن العسكري لروسيا وحلفائها في منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية. التدريبات ليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية، وتحمل طابعا دفاعيا بحتا".وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الوحدات العسكرية الأجنبية المشاركة في مناورات "فوستوك 2022 " الاستراتيجية وصلت إلى ميدان التدريب سيرغيفسكي في المنطقة العسكرية الشرقية.كجزء من مجموعات قوات التحالف، سيتم تنفيذ إجراءات مشتركة من قبل مجموعات عملياتية لهيئات القيادة والتحكم والوحدات العسكرية والمراقبين من منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" ومنظمة "شنغهاي للتعاون" والدول الشريكة الأخرى، بما في ذلك أذربيجان، الجزائر، أرمينيا، بيلاروسيا، الهند، كازاخستان، قيرغيزستان، الصين، لاوس، منغوليا، نيكاراغوا، سوريا وطاجيكستان.ومن القوات الروسية في "فوستوك" ستحضر القيادة العسكرية ووكالات التحكم والقوات من المنطقة العسكرية الشرقية، وجزء من القوات المحمولة جوا وطيران النقل بعيد المدى والعسكري.ستعقد مناورات "فوستوك 2022" في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر، تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في سبعة ميادين تدريب ، هي"بوردوني"، "غورياتشي كلوتشي"، "كنياز فولكونسكي"، "لاغوني" و"سيرغيفسكي" و"تيليمبا" و"أوسبينسكي" وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان.في المجموع، سيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و 60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.
https://sputnikarabic.ae/20220829/وصول-القوات-الأجنبية-المشاركة-في-مناورات-فوستوك-2022-إلى-المنطقة-العسكرية-الشرقية-1066954022.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, تدريب, ميدان تدريب عسكري, روسيا
رصد عسكري, تدريب, ميدان تدريب عسكري, روسيا
الدفاع الروسية: تدريبات "فوستوك-2022" ليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية
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أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الاثنين، أن تدريبات "فوستوك-2022" (الشرق-2022)، التي ستجري في الفترة من الأول وحتى السابع من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، تحمل طابعا دفاعيا، وليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية.
وقال فومين خلال لقائه مع المحلقين العسكريين الأجانب: "الاتجاه ذو الأولوية خلال تطوير مفهوم التدريب هو الدراسة المرحلية لخيارات تصرفات القوات من أجل ضمان الأمن العسكري لروسيا وحلفائها في منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية. التدريبات ليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية، وتحمل طابعا دفاعيا بحتا".
وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الوحدات العسكرية الأجنبية المشاركة في مناورات "فوستوك 2022 " الاستراتيجية وصلت إلى ميدان التدريب سيرغيفسكي في المنطقة العسكرية الشرقية.
وقالت الوزارة في بيان: "وصلت الوحدات العسكرية الأجنبية التي تشارك في مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022 " إلى ميدان التدريب سيرغيفسكي في إقليم بريمورسك وبدأت في إعداد وتلقي المعدات والأسلحة. ويدرس الأفراد أيضا التضاريس والظروف المناخية، التي يتعين عليهم القيام فيها أداء مهام تدريبية مشتركة".
كجزء من مجموعات قوات التحالف، سيتم تنفيذ إجراءات مشتركة
من قبل مجموعات عملياتية لهيئات القيادة والتحكم والوحدات العسكرية والمراقبين من منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" ومنظمة "شنغهاي للتعاون" والدول الشريكة الأخرى، بما في ذلك أذربيجان، الجزائر، أرمينيا، بيلاروسيا، الهند، كازاخستان، قيرغيزستان، الصين، لاوس، منغوليا، نيكاراغوا، سوريا وطاجيكستان.
ومن القوات الروسية في "فوستوك" ستحضر القيادة العسكرية ووكالات التحكم والقوات من المنطقة العسكرية الشرقية، وجزء من القوات المحمولة جوا وطيران النقل بعيد المدى والعسكري.
ستعقد مناورات "فوستوك 2022" في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر، تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في سبعة ميادين تدريب ، هي"بوردوني"، "غورياتشي كلوتشي"، "كنياز فولكونسكي"، "لاغوني" و"سيرغيفسكي" و"تيليمبا" و"أوسبينسكي" وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان.
في المجموع، سيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و 60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.