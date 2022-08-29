https://sputnikarabic.ae/20220829/الذيل-كلمة-السر-كيف-تعرف-أن-كلبك-يحبك؟-1066961930.html

الذيل كلمة السر... كيف تعرف أن كلبك يحبك؟

الذيل كلمة السر... كيف تعرف أن كلبك يحبك؟

اكتشف باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم أن ذيول الكلاب تهتز بشكل متكرر في اتجاه واحد عندما تكون سعيدة ومرتاحة تجاه البشر - وفي الاتجاه الآخر عندما تكون خائفة... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T09:52+0000

2022-08-29T09:52+0000

2022-08-29T09:52+0000

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إذا كنت لا تزال غير متأكد تماما من مدى حب الكلب لك حقا وما إن كان يستمتع بالتواجد معك فإليك طريقة للتأكد.نظرا لأن الكلاب لا تستطيع أن تخبرنا بالكلمات عما تشعر به، فهناك بعض الإشارات في لغة جسدها تكشف عن مشاعرها بشكل جيد.وفقا لدراسة جديدة يمكن أن يكون اتجاه اهتزاز الذيل علامة على مدى شعورها بالسعادة والاسترخاء من حولك.وثقت دراسة أجريت في الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين الطريقة التي التقت بها الكلاب مع الغرباء على مدار ثلاثة أيام.عندما أصبحت الكلاب أكثر دراية وثقة بالإنسان، بدأت في هز ذيولها بشكل متكرر إلى جانب واحد.ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة iScience، أن هز الذيل إلى الجانب الأيمن يرتبط بمشاعر سعيدة وأن التمرير سريعا إلى الجانب الأيسر مرتبط بالحزن.قال الباحث الرئيسي الدكتور يونغ كيو تشانغ: "إذا هز الكلب ذيله إلى اليسار، فقد يشعر بالخوف أو أنه متوتر، لكن إذا اهتز إلى اليمين - ربما يشعر بالراحة والسعادة".ووجدت الدراسة أنه كلما زادت معرفة الكلب والشعور بالراحة تجاه الشخص المجاور له، كلما اهتز ذيله إلى اليمين. كما وجد أن للكلاب نمطا مميزا من النباح يكون فريدا لكل منها.استخدمت الدراسة نظام تتبع الحركة ثلاثي الأبعاد للتحقيق في كيفية قيام 10 كلاب من سلالة بيغل بهز ذيولها عندما كانت مع البشر لمدة خمس دقائق في اليوم على مدار ثلاثة أيام.علقت الدكتورة ديبورا ويلز، من جامعة كوينز في بلفاست، على النتائج: "يشير التحول إلى هز الذيل تجاه اليمين إلى أن الكلاب تنظر إلى الغريب بشكل أكثر إيجابية مع مرور الوقت".

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