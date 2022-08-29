https://sputnikarabic.ae/20220829/الرئيس-الإيراني-نحن-بصدد-الحصول-على-العضوية-الكاملة-لمنظمة-شنغهاي-وحضورنا-يسهم-في-تعزيز-الأمن-1066995235.html
الرئيس الإيراني: نحن بصدد الحصول على العضوية الكاملة لمنظمة شنغهاي وحضورنا يسهم في تعزيز الأمن
الرئيس الإيراني: نحن بصدد الحصول على العضوية الكاملة لمنظمة شنغهاي وحضورنا يسهم في تعزيز الأمن
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده في طريقها للحصول على العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، لافتا إلى أن حضور إيران في المنطقة سيسهم في تعزيز... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T15:32+0000
2022-08-29T15:32+0000
2022-08-29T15:32+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
أخبار إيران
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، لفت رئيسي إلى أن إيران اقتربت عبر عدة إجراءات من الانضمام إلى الأعضاء الرئيسيين لمنظمة شنغهاي.وقال: "عضویتنا في هذه المنظمة وتعاوننا مع الدول الأعضاء فيها تحظى ببالغ الأهمية ومن المهم جدًا أن يكون لبلدنا نصيبه من التجارة والاقتصاد الإقليميين".وعن موعد هذا الانضمام إلى العضوية الكاملة، قال رئيسي: "نحن بصدد إنجاز الإجراءات من أجل الحصول على العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي".وكان المنسق الوطني في جمهورية أوزبكستان، رحمة الله نوريمبتوف،، قد أعلن أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيشارك في قمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون والتي ستنعقد على مدى يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول المقبل باستضافة مدينة سمرقند الأوزبكية.ولفت رحمة الله، إلى حضور قادة الدول الأعضاء إلى جانب 3 دول هي إيران وبيلاروسيا ومنغوليا بصفة أعضاء مراقبين في هذا الاجتماع.
https://sputnikarabic.ae/20220711/وزارة-الخارجية-الأوزبكية-سيتم-قبول-إيران-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-هذا-العام-1064968526.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة شنغهاي للتعاون, أخبار إيران
منظمة شنغهاي للتعاون, أخبار إيران
الرئيس الإيراني: نحن بصدد الحصول على العضوية الكاملة لمنظمة شنغهاي وحضورنا يسهم في تعزيز الأمن
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده في طريقها للحصول على العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، لافتا إلى أن حضور إيران في المنطقة سيسهم في تعزيز الأمن.
ووفقا لتصريحات
نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، لفت رئيسي إلى أن إيران اقتربت عبر عدة إجراءات من الانضمام إلى الأعضاء الرئيسيين لمنظمة شنغهاي.
وقال: "عضویتنا في هذه المنظمة
وتعاوننا مع الدول الأعضاء فيها تحظى ببالغ الأهمية ومن المهم جدًا أن يكون لبلدنا نصيبه من التجارة والاقتصاد الإقليميين".
وعن موعد هذا الانضمام إلى العضوية الكاملة، قال رئيسي: "نحن بصدد إنجاز الإجراءات من أجل الحصول على العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي".
وأوضح أن "حضورنا في المنطقة يسهم في تعزيز الأمن ويجب أن يكون لدينا دور أكبر في المجالات الاقتصادية ونسعى لإيجاد حالة من التوازن في علاقاتنا مع كافة دول المنطقة والجوار".
وكان المنسق الوطني في جمهورية أوزبكستان، رحمة الله نوريمبتوف،، قد أعلن أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيشارك في قمة رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون والتي ستنعقد على مدى يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول المقبل باستضافة مدينة سمرقند الأوزبكية.
ولفت رحمة الله، إلى حضور قادة الدول الأعضاء إلى جانب 3 دول
هي إيران وبيلاروسيا ومنغوليا بصفة أعضاء مراقبين في هذا الاجتماع.