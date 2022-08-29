عربي
https://sputnikarabic.ae/20220829/الرئيس-الإيراني-يجب-التوصل-إلى-تفاهم-حول-تشكيل-حكومة-جديدة-لحل-مشاكل-الشعب-العراقي-1067010818.html
الرئيس الإيراني: يجب التوصل إلى تفاهم حول تشكيل حكومة جديدة لحل مشاكل الشعب العراقي
الرئيس الإيراني: يجب التوصل إلى تفاهم حول تشكيل حكومة جديدة لحل مشاكل الشعب العراقي
استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، وأكد أن "إحلال الأمن والاستقرار في العراق لا يمكن تحقيقه إلا من خلال... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T20:46+0000
2022-08-29T20:46+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065291370_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ecb9fa16a196ac01637ef0a641242401.jpg
طهران- سبوتنيك. وأضاف وفقًا لبيان رئاسي أنه من الضروري التوصل إلى تفاهم حول تشكيل حكومة جديدة لحل مشاكل الشعب العراقي.ويأتي اللقاء في الوقت الذي تعيش بغداد أزمة سياسية شديدة، حيث يشهد العراق حالة من الفوضى والتظاهرات في مناطق عدة أسفرت عن مقتل 11 شخصا وذلك عقب إعلان زعيم التيار الصدري اعتزاله السياسة اليوم.والاثنين الماضي، دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأطراف العراقية إلى حل المشاكل السياسية الحالية عبر الحوار.وأكدت الخارجية الإيرانية، في أوقات سابقة، أهمية استقرار العراق بالنسبة لطهران، لافتة إلى أن استقراره سيوفر تنمية اقتصادية وإمكانية لتطوير العلاقات بين البلدينواعتبرت أيضًا أن الأحداث الأخيرة في العراق شأن داخلي؛ وأن الحوار هو أفضل وسيلة لتسوية الخلافات في هذا البلد.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان، لكن المشاورات بين الجانبين لم تفض إلى أي نتيجة، ما دفع أعضاء التيار داخل البرلمان إلى تقديم استقالاتهم والضغط على القضاء بالتدخل لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وهو ما رفضه الإطار التنسيقي.
https://sputnikarabic.ae/20220829/التيار-الصدري-ينفي-مغادرة-زعيمه-مقتدى-الصدر-إلى-إيران-1067010296.html
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1065291370_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_a599a3125bc1a179a424a0d59537a635.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الرئيس الإيراني: يجب التوصل إلى تفاهم حول تشكيل حكومة جديدة لحل مشاكل الشعب العراقي

20:46 GMT 29.08.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، وأكد أن "إحلال الأمن والاستقرار في العراق لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار بين جميع التيارات السياسية".
طهران- سبوتنيك. وأضاف وفقًا لبيان رئاسي أنه من الضروري التوصل إلى تفاهم حول تشكيل حكومة جديدة لحل مشاكل الشعب العراقي.
ويأتي اللقاء في الوقت الذي تعيش بغداد أزمة سياسية شديدة، حيث يشهد العراق حالة من الفوضى والتظاهرات في مناطق عدة أسفرت عن مقتل 11 شخصا وذلك عقب إعلان زعيم التيار الصدري اعتزاله السياسة اليوم.
والاثنين الماضي، دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأطراف العراقية إلى حل المشاكل السياسية الحالية عبر الحوار.
وأكدت الخارجية الإيرانية، في أوقات سابقة، أهمية استقرار العراق بالنسبة لطهران، لافتة إلى أن استقراره سيوفر تنمية اقتصادية وإمكانية لتطوير العلاقات بين البلدين
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
التيار الصدري ينفي مغادرة زعيمه مقتدى الصدر إلى إيران
20:38 GMT
واعتبرت أيضًا أن الأحداث الأخيرة في العراق شأن داخلي؛ وأن الحوار هو أفضل وسيلة لتسوية الخلافات في هذا البلد.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان، لكن المشاورات بين الجانبين لم تفض إلى أي نتيجة، ما دفع أعضاء التيار داخل البرلمان إلى تقديم استقالاتهم والضغط على القضاء بالتدخل لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وهو ما رفضه الإطار التنسيقي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала