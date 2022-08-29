https://sputnikarabic.ae/20220829/الرئيس-العراقي-يدعو-المتظاهرين-إلى-عدم-السماح-بانزلاق-الأوضاع-نحو-متاهات-مجهولة-وخطيرة-1066996734.html
الرئيس العراقي يدعو المتظاهرين إلى عدم السماح بانزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة
الرئيس العراقي يدعو المتظاهرين إلى عدم السماح بانزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة
دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء اليوم الاثنين، المتظاهرين إلى "الانسحاب من المقار الحكومية، وعدم السماح بانزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة". 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T15:52+0000
2022-08-29T15:52+0000
2022-08-29T15:52+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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وقال صالح، في بيان له: "إن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً مع الالتزام بالقوانين وحفظ الأمن العام، ولكن تعطيل مؤسسات الدولة أمر خطير يضع البلد ومصالح المواطنين أمام مخاطر جسيمة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف: "ندعو أبناءنا المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الرسمية، وفسح المجال أمام القوات الأمنية في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام والممتلكات العامة".وتابع الرئيس العراقي بحسب البيان قائلا: "إن الظرف العصيب الذي يمر ببلدنا يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين إلى إشعار آخر".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20220829/الكاظمي-يترأس-اجتماعا-طارئا-للقيادات-الأمنية-ويجدد-التأكيد-على-حماية-أرواح-المتظاهرين-في-العراق-1066995044.html
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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
الرئيس العراقي يدعو المتظاهرين إلى عدم السماح بانزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة
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دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء اليوم الاثنين، المتظاهرين إلى "الانسحاب من المقار الحكومية، وعدم السماح بانزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة".
وقال صالح، في بيان له: "إن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً مع الالتزام بالقوانين وحفظ الأمن العام، ولكن تعطيل مؤسسات الدولة أمر خطير يضع البلد ومصالح المواطنين أمام مخاطر جسيمة"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وأضاف: "ندعو أبناءنا المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الرسمية، وفسح المجال أمام القوات الأمنية في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام والممتلكات العامة".
وتابع الرئيس العراقي بحسب البيان قائلا: "إن الظرف العصيب الذي يمر ببلدنا يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها".
واقتحم العشرات
من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء
بعد خروج المتظاهرين.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل
في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين إلى إشعار آخر".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر
، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.