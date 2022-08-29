https://sputnikarabic.ae/20220829/السيسي-في-اتصال-هاتفي-مع-برهم-صالح-يؤكد--دعم-بلاده-لأمن-واستقرار-وسلامة-الشعب-العراقي-1067006493.html
السيسي في اتصال هاتفي مع برهم صالح يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار وسلامة الشعب العراقي
السيسي في اتصال هاتفي مع برهم صالح يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار وسلامة الشعب العراقي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم بلاده لأمن واستقرار وسلامة الشعب العراقي، مشيرا في اتصال هاتفي بنظيره العراقي برهم صالح إلى أمله في تجاوز الأزمة... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T18:31+0000
2022-08-29T18:31+0000
2022-08-29T18:31+0000
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وبحسب بيان للرئاسة العراقية، مساء اليوم، تلقى صالح اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأكد صالح أن الجهود قائمة لدعم مسارات الحوار والتلاقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقة (واع)، قال السيسي إن "القيادة المصرية تتابع باهتمام التطورات في العراق بحكم العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين"، مؤكداً "دعم جمهورية مصر العربية لأمن واستقرار وسلامة الشعب العراقي".وأضاف: "العلاقة التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين".وأعرب الرئيس المصري عن "أمله في تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين".ومن جهته شكر الرئيس العراقي نظيره المصري "لاهتمامه ومتابعته للوضع في العراق"، مشيرا إلى "الجهود القائمة لدعم مسارات الحوار والتلاقي".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20220829/إيران-تقرر-إغلاق-الحدود-مع-العراق-حتى-إشعار-آخر-1067005814.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السيسي في اتصال هاتفي مع برهم صالح يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار وسلامة الشعب العراقي
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم بلاده لأمن واستقرار وسلامة الشعب العراقي، مشيرا في اتصال هاتفي بنظيره العراقي برهم صالح إلى أمله في تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار.
وبحسب بيان للرئاسة العراقية، مساء اليوم، تلقى صالح اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأكد صالح أن الجهود قائمة لدعم مسارات الحوار والتلاقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع
).
وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقة (واع)، قال السيسي إن "القيادة المصرية تتابع باهتمام التطورات في العراق بحكم العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين"، مؤكداً "دعم جمهورية مصر العربية لأمن واستقرار وسلامة الشعب العراقي".
وأضاف: "العلاقة التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين".
وأعرب الرئيس المصري عن "أمله في تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين".
ومن جهته شكر الرئيس العراقي نظيره المصري "لاهتمامه ومتابعته للوضع في العراق"، مشيرا إلى "الجهود القائمة لدعم مسارات الحوار والتلاقي".
واقتحم العشرات
من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء
بعد خروج المتظاهرين.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر
، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.