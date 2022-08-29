https://sputnikarabic.ae/20220829/الشركة-المصنعة-لصواريخ-براموس-تحدد-موعد-إنتاج-صواريخ-فرط-صوتية-1066957079.html
الشركة المصنعة لصواريخ "براموس" تحدد موعد إنتاج صواريخ فرط صوتية
الشركة المصنعة لصواريخ "براموس" تحدد موعد إنتاج صواريخ فرط صوتية
صرح ألكسندر ماكسيتشوف، مدير مؤسسة "براموس" عن الجانب الروسي، أن إنتاج صواريخ "براموس" الفرط صوتية يمكن أن يكون في الفترة 2027-2028. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T07:48+0000
2022-08-29T07:48+0000
2022-08-29T07:48+0000
رصد عسكري
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وقال ماكسيتشوف، نائب المدير العام لشركة NPO Mashinostroeniya، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "العمل جار. لا تزال هناك خمس أو ست سنوات متبقية، والأولويات والعميل والمتطلبات تتغير".و"براموس" مؤسسة روسية - هندية مشتركة تم إنشاؤها لتصنع الصواريخ للجيش الهندي أولا. وتسمى صواريخها الأسرع من الصوت "براموس".هذا وكان ماكسيتشوف، قد صرح في وقت سابق، أن المؤسسة حصلت في يناير/ كانون الثاني 2022 على أول عقد لتصنيع صواريخ "براموس" لدولة أجنبية هي الفلبين التي تعاقدت على شراء مجموعة من صواريخ "براموس" و6 قاذفات لإطلاقها بقيمة قدرها 375 مليون دولار. ويجب تسليم الفلبين ما تعاقدت على شرائه في غضون 4 أعوام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الشركة المصنعة لصواريخ "براموس" تحدد موعد إنتاج صواريخ فرط صوتية
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صرح ألكسندر ماكسيتشوف، مدير مؤسسة "براموس" عن الجانب الروسي، أن إنتاج صواريخ "براموس" الفرط صوتية يمكن أن يكون في الفترة 2027-2028.
وقال ماكسيتشوف، نائب المدير العام لشركة NPO Mashinostroeniya، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "العمل جار. لا تزال هناك خمس أو ست سنوات متبقية، والأولويات والعميل والمتطلبات تتغير".
يذكر أن شركة NPO Mashinostroeniya، هي شركة تصنيع صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.
و"براموس" مؤسسة روسية - هندية مشتركة تم إنشاؤها لتصنع
الصواريخ للجيش الهندي أولا. وتسمى صواريخها الأسرع من الصوت "براموس".
هذا وكان ماكسيتشوف، قد صرح في وقت سابق، أن المؤسسة حصلت في يناير/ كانون الثاني 2022 على أول عقد لتصنيع صواريخ "براموس" لدولة أجنبية هي الفلبين التي تعاقدت على شراء مجموعة من صواريخ "براموس" و6 قاذفات لإطلاقها بقيمة قدرها 375 مليون دولار. ويجب تسليم الفلبين ما تعاقدت على شرائه في غضون 4 أعوام.