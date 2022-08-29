https://sputnikarabic.ae/20220829/الصين-أمريكا-تقوض-الاستقرار-عن-عمد-وتستعرض-عضلاتها-1066996994.html
الصين: أمريكا تقوض الاستقرار عن عمد وتستعرض عضلاتها
الصين: أمريكا تقوض الاستقرار عن عمد وتستعرض عضلاتها
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تقوم باستمرار باستعراض عضلاتها من خلال إرسال سفن حربية إلى مضيق تايوان... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T15:59+0000
2022-08-29T15:59+0000
2022-08-29T15:59+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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موسكو- سبوتنيك. يوم الأحد، مرت سفينتا البحرية الأمريكية "يو إس إس أنتيتام" و"يو إس إس تشانسيلورزفيل" عبر مضيق تايوان، حيث يتم تطبيق "حرية الملاحة في أعالي البحار والتحليق الجوي وفقًا للقانون الدولي"، وفقا للأسطول الأمريكي السابع.وردا على ذلك، قال جيش التحرير الشعبي الصيني، إن الصين وضعت قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى لمنع أي استفزازات. تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وترفض الدعوات الانفصالية في الجزيرة، وحذرت واشنطن من أنه "لا وجود للمياه الدولية" في المنطقة.وقال تشاو إن "السفن الحربية الأمريكية كثيرا ما تستعرض عضلاتها باسم ممارسة حرية الملاحة، ولا يتعلق الأمر بالحفاظ على المنطقة حرة ومنفتحة".وتابع الدبلوماسي في مؤتمر صحفي: "هذا استفزاز يهدف إلى حرية التعدي على ممتلكات الغير ويشكل تخريبا متعمدا للسلام والاستقرار الإقليميين".وأضاف تشاو أن بكين تحث الولايات المتحدة على الكف عن انتهاك مبدأ الصين الواحدة، والالتزام بالمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، والالتزام ببنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين.تصاعد التوتر حول تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب. وأدانت الصين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220828/تايوان-رصدنا-8-سفن-و23-طائرة-صينية-تقترب-من-أراضينا-1066934875.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين: أمريكا تقوض الاستقرار عن عمد وتستعرض عضلاتها
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تقوم باستمرار باستعراض عضلاتها من خلال إرسال سفن حربية إلى مضيق تايوان بحجة حرية الملاحة، مما يقوض السلام والاستقرار في المنطقة عمدا.
موسكو- سبوتنيك
. يوم الأحد، مرت سفينتا البحرية الأمريكية "يو إس إس أنتيتام" و"يو إس إس تشانسيلورزفيل" عبر مضيق تايوان، حيث يتم تطبيق "حرية الملاحة في أعالي البحار والتحليق الجوي وفقًا للقانون الدولي"، وفقا للأسطول الأمريكي السابع.
وردا على ذلك، قال جيش التحرير الشعبي الصيني، إن الصين وضعت قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى لمنع أي استفزازات. تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وترفض الدعوات الانفصالية في الجزيرة، وحذرت واشنطن من أنه "لا وجود للمياه الدولية" في المنطقة.
وقال تشاو إن "السفن الحربية الأمريكية كثيرا ما تستعرض عضلاتها باسم ممارسة حرية الملاحة، ولا يتعلق الأمر بالحفاظ على المنطقة حرة ومنفتحة".
وتابع الدبلوماسي في مؤتمر صحفي: "هذا استفزاز يهدف إلى حرية التعدي على ممتلكات الغير ويشكل تخريبا متعمدا للسلام والاستقرار الإقليميين".
وأضاف تشاو أن بكين تحث الولايات المتحدة على الكف عن انتهاك مبدأ الصين الواحدة، والالتزام بالمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، والالتزام ببنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين.
تصاعد التوتر حول تايوان
بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب. وأدانت الصين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.