https://sputnikarabic.ae/20220829/الصين-تعتقل-العشرات-في-أكبر-واقعة-نصب-طالت-البنوك-والمواطنين-ومليارات-الدولارات-1066992316.html
الصين تعتقل العشرات في أكبر واقعة نصب... طالت البنوك والمواطنين ومليارات الدولارات
الصين تعتقل العشرات في أكبر واقعة نصب... طالت البنوك والمواطنين ومليارات الدولارات
قال مكتب الأمن العام المحلي، اليوم الاثنين، إن الشرطة في مقاطعة خنان بوسط الصين ألقت القبض على 234 شخصا يشتبه في تورطهم في أكبر عملية احتيال مصرفي تشهدها... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T14:44+0000
2022-08-29T14:44+0000
2022-08-29T14:44+0000
الصين
اقتصاد
مجتمع
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بكين - سبوتنيك. وذكر المكتب في بيان: "تمكنت أجهزة الأمن العام من ضبط عدد كبير من المشتبه بهم، بينهم 234 شخصا رهن الاعتقال، وأحرزت تقدما كبيرا في استعادة البضائع المسروقة والتعويضات".وأوضح البيان أن جماعة إجرامية يقودها المشتبه به لو يي، سيطرت بشكل غير قانوني على أربعة بنوك وارتكبت جرائم خطيرة أخرى، مضيفا أن المجموعة استدرجت الناس بفائدة سنوية عالية على الودائع.اندلعت الفضيحة في أبريل/ نيسان، عندما أوقف عدد من البنوك في مقاطعتي خنان وآنهوي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مما أدى إلى فقدان ما يقرب من 400 ألف شخص الوصول إلى ودائعهم التي يبلغ مجموعها 40 مليار يوان (5.8 مليار دولار).أصدر المنظمون الماليون بدء سداد مدفوعات الاسترداد بعد مظاهرة حاشدة خارج الفرع الإقليمي لبنك الشعب الصيني في 10 يوليو، عندما طالب مئات المودعين في البنوك المعنية بالتعويض.أظهر التحقيق الأولي أن الجماعة الإجرامية استخدمت البنوك لسحب الودائع بشكل غير قانوني منذ عام 2011، وسيطرت الجماعة بشكل غير قانوني على الدائنين، وباعت منتجات مالية من خلال منصتها الخاصة وأنشأت شركات وهمية لإخفاء المعلومات.
https://sputnikarabic.ae/20220819/الصين-تغرم-رجل-أعمال-8-مليارات-دولار-بتهمة-خيانة-الأمانة-1066637610.html
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الصين, اقتصاد, مجتمع
الصين تعتقل العشرات في أكبر واقعة نصب... طالت البنوك والمواطنين ومليارات الدولارات
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قال مكتب الأمن العام المحلي، اليوم الاثنين، إن الشرطة في مقاطعة خنان بوسط الصين ألقت القبض على 234 شخصا يشتبه في تورطهم في أكبر عملية احتيال مصرفي تشهدها البلاد، ما أدى إلى احتجاجات حاشدة في أواخر يوليو/ تموز.
بكين - سبوتنيك
. وذكر المكتب في بيان: "تمكنت أجهزة الأمن العام من ضبط عدد كبير من المشتبه بهم، بينهم 234 شخصا رهن الاعتقال، وأحرزت تقدما كبيرا في استعادة البضائع المسروقة والتعويضات".
وأوضح البيان أن جماعة إجرامية يقودها المشتبه به لو يي، سيطرت بشكل غير قانوني على أربعة بنوك وارتكبت جرائم خطيرة أخرى، مضيفا أن المجموعة استدرجت الناس بفائدة سنوية عالية على الودائع.
اندلعت الفضيحة في أبريل/ نيسان، عندما أوقف عدد من البنوك في مقاطعتي خنان وآنهوي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مما أدى إلى فقدان ما يقرب من 400 ألف شخص الوصول إلى ودائعهم التي يبلغ مجموعها 40 مليار يوان (5.8 مليار دولار).
أصدر المنظمون الماليون بدء سداد مدفوعات الاسترداد بعد مظاهرة حاشدة خارج الفرع الإقليمي لبنك الشعب الصيني في 10 يوليو، عندما طالب مئات المودعين في البنوك المعنية بالتعويض.
أظهر التحقيق الأولي أن الجماعة الإجرامية استخدمت البنوك لسحب الودائع
بشكل غير قانوني منذ عام 2011، وسيطرت الجماعة بشكل غير قانوني على الدائنين، وباعت منتجات مالية من خلال منصتها الخاصة وأنشأت شركات وهمية لإخفاء المعلومات.