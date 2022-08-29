https://sputnikarabic.ae/20220829/العراق-الدفاع-المدني-يخمد-حريقا-في-فندق-بالنجف-الأشرف-1066955081.html
العراق... الدفاع المدني يخمد حريقا في فندق بالنجف الأشرف
العراق... الدفاع المدني يخمد حريقا في فندق بالنجف الأشرف
أعلن الدفاع المدني في العراق، إخماد حريق اندلع داخل فندق في محافظة النجف الأشرف. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T06:30+0000
2022-08-29T06:30+0000
2022-08-29T06:30+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني، بحسب بيان وكالة الأنباء العراقية.وذكر البيان أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إطفاء حريق اندلع داخل مولدة كهربائي على سطح فندق ومطعم "ديار الكريم" الواقع في شارع الهاتف وسط محافظة النجف الأشرف.وأضاف البيان أن الفرق استنفرت وبدأت عملية إخلاء نزلاء الفندق الأجانب من جنسيات متعددة.وأشار إلى أن عملية الإجلاء تزامنت مع تنفيذ عمليات الإطفاء والتبريد وإنهاء الحادث دون تسجيل إصابات بجانب تحجيم الأضرار المادية.وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب وقوع الحريق.
https://sputnikarabic.ae/20220828/العراق-يعلن-مقتل-6-مسلحين-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-1066950903.html
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أخبار العراق اليوم
العراق... الدفاع المدني يخمد حريقا في فندق بالنجف الأشرف
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أعلن الدفاع المدني في العراق، إخماد حريق اندلع داخل فندق في محافظة النجف الأشرف.
جاء هذا في بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني، بحسب بيان وكالة الأنباء العراقية
.
وذكر البيان أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إطفاء حريق اندلع داخل مولدة كهربائي على سطح فندق ومطعم "ديار الكريم" الواقع في شارع الهاتف وسط محافظة النجف الأشرف.
وأضاف البيان أن الفرق استنفرت وبدأت عملية إخلاء نزلاء الفندق الأجانب من جنسيات متعددة.
وأشار إلى أن عملية الإجلاء تزامنت مع تنفيذ عمليات الإطفاء والتبريد وإنهاء الحادث دون تسجيل إصابات بجانب تحجيم الأضرار المادية.
وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب وقوع الحريق.