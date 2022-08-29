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العراق… زعيم "تحالف الفتح": السلاح ليس حلا
العراق… زعيم "تحالف الفتح": السلاح ليس حلا
علق هادي العامري، زعيم "تحالف الفتح" العراقي، على التطورات التي يشهدها العراق، ووجّه رسالة إلى جميع أطراف الأزمة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T20:02+0000
2022-08-29T20:02+0000
العالم العربي
العراق
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وقال العامري، اليوم الاثنين، إنه يجب على جميع الأطراف أن تتوقف عن استخدام السلاح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع زعيم "تحالف الفتح": "أناشد جميع الأطراف بالتوقف عن استخدام السلاح واللجوء إلى التهدئة".وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر.وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لحماية المنطقة التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220829/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يدعو-التيار-الصدري-للعودة-إلى-طاولة-الحوار-ويطالب-الجميع-بالتدخل-1067004161.html
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

العراق… زعيم "تحالف الفتح": السلاح ليس حلا

20:02 GMT 29.08.2022
© AP Photo / Hadi Mizbanاحتجاجات ضد الحكومة العراقية في بغداد، العراق 25 مايو 2021
احتجاجات ضد الحكومة العراقية في بغداد، العراق 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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علق هادي العامري، زعيم "تحالف الفتح" العراقي، على التطورات التي يشهدها العراق، ووجّه رسالة إلى جميع أطراف الأزمة.
وقال العامري، اليوم الاثنين، إنه يجب على جميع الأطراف أن تتوقف عن استخدام السلاح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع زعيم "تحالف الفتح": "أناشد جميع الأطراف بالتوقف عن استخدام السلاح واللجوء إلى التهدئة".
وقال هادي العامري: "لا يوجد حل بين الأخوة إلا بالحوار… السلاح ليس حلا".
وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر.
وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
الإطار التنسيقي في العراق يدعو التيار الصدري للعودة إلى طاولة الحوار ويطالب الجميع بالتدخل
17:49 GMT
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لحماية المنطقة التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.
وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
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