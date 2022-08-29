https://sputnikarabic.ae/20220829/العراق-مقتل-جندي-عراقي-وإصابة-آخرين-جراء-الاشتباكات-في-المنطقة-الخضراء-1067013720.html
العراق.. مقتل جندي عراقي وإصابة آخرين جراء الاشتباكات في المنطقة الخضراء
العراق.. مقتل جندي عراقي وإصابة آخرين جراء الاشتباكات في المنطقة الخضراء
قال مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك"، إن قتيلا على الأقل وعدد من الجرحى بين قوات الأمن العراقية سقطوا إثر قصف بقذائف الهاون وقع على المنطقة... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T23:42+0000
2022-08-29T23:42+0000
2022-08-29T23:42+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأظهرت مقطاع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جندي عراقي قتيل بعد تلقيه رصاصة في الصدر، وسط محاولات زملائه لإنعاشه.على الجانب الآخر، ارتفعت قتلى الاشتباكات بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من جهة والتشكيلات المسلحة التابعة لمنافسيه السياسيين في بغداد وعدد من المحافظات إلى 20 شخصا وأكثر من 300 مصاب.وشهدت المنطقة الخضراء وسط بغداد وقوع حريق كبير وتصاعد أعمدة الدخان، إثر انفجارات قوية ناجمة عن قذائف هاون مجهولة، كما تصاعدت حدة الاشتباكات وأظهرت مقاطع مصورة استخدام المسلحين لقذائق آر بي جي ورشاشات ثقيلة.وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر، كما قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء في عموم المحافظات.وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام مجموعة أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.من جانبه، أعلن مقتدى الصدر إضرابا مفتوحًا عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لرئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري.وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220829/إعلام-اشتباكات-عنيفة-بين-الجيش-العراقي-وأرتال-للحشد-الشعبي-حاولت-دخول-بغداد-1067013174.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق.. مقتل جندي عراقي وإصابة آخرين جراء الاشتباكات في المنطقة الخضراء
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قال مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك"، إن قتيلا على الأقل وعدد من الجرحى بين قوات الأمن العراقية سقطوا إثر قصف بقذائف الهاون وقع على المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وأظهرت مقطاع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جندي عراقي قتيل بعد تلقيه رصاصة في الصدر، وسط محاولات زملائه لإنعاشه.
على الجانب الآخر، ارتفعت قتلى الاشتباكات بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر
من جهة والتشكيلات المسلحة التابعة لمنافسيه السياسيين في بغداد وعدد من المحافظات إلى 20 شخصا وأكثر من 300 مصاب
.
وشهدت المنطقة الخضراء وسط بغداد وقوع حريق كبير وتصاعد أعمدة الدخان، إثر انفجارات قوية ناجمة عن قذائف هاون مجهولة، كما تصاعدت حدة الاشتباكات وأظهرت مقاطع مصورة استخدام المسلحين لقذائق آر بي جي ورشاشات ثقيلة.
وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر، كما قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء في عموم المحافظات.
وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام مجموعة أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.
من جانبه، أعلن مقتدى الصدر إضرابا مفتوحًا عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لرئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري.
وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.