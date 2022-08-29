https://sputnikarabic.ae/20220829/القوات-الجوية-الأمريكية-ندعم-أي-قرار-يتخذه-بايدن-بشأن-تزويد-أوكرانيا-بالمقاتلات-1066998678.html
القوات الجوية الأمريكية: ندعم أي قرار يتخذه بايدن بشأن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات
القوات الجوية الأمريكية: ندعم أي قرار يتخذه بايدن بشأن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات
قال رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الجنرال تشارلز براون، اليوم الاثنين، إنه سيدعم أي قرار يتخذه الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بإرسال طائرات مقاتلة إلى... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T16:30+0000
2022-08-29T16:30+0000
2022-08-29T16:30+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وأضاف براون خلال مقابلة ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا: "سوف ندعم ما يقرره الرئيس".قال وكيل وزارة الدفاع للسياسة كولين كال يوم الأربعاء، إن إدارة بايدن لم تتخذ قرارا بشأن هذه المسألة بعد، لكن احتمال تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لا يزال مطروحا على الطاولة.يستخدم الطيارون الأوكرانيون حاليًا طائرات من الحقبة السوفيتية مثل "ميغ 29"، والتي حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاستمرار في تشغيلها من خلال توفير قطع الغيار.قال كال إنه إذا كانت الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة جديدة الآن، فمن المحتمل ألا تصل قبل سنوات.فيما ذكر براون في يوليو/ تموز أن هناك عددا من الطائرات المقاتلة "غير الروسية" المختلفة التي يمكن أن تقدمها الدول الغربية إلى أوكرانيا، بما في ذلك طرز أمريكية مختلفة، مثل "جريبن" السويدية أو "رافال" الفرنسية.وقال براون خلال المقابلة إن الوضع في أوكرانيا أظهر أهمية الحفاظ على القوة الجوية وتبادل المعلومات بسرعة واتخاذ القرارات في ساحة المعركة إلى جانب الحلفاء والشركاء.
https://sputnikarabic.ae/20220822/أمريكا-تشتري-50-مركز-اتصال-متنقل-لسفارتها-لدى-أوكرانيا-1066735654.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
القوات الجوية الأمريكية: ندعم أي قرار يتخذه بايدن بشأن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات
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قال رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الجنرال تشارلز براون، اليوم الاثنين، إنه سيدعم أي قرار يتخذه الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.
واشنطن- سبوتنيك
. وأضاف براون خلال مقابلة ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا: "سوف ندعم ما يقرره الرئيس".
قال وكيل وزارة الدفاع للسياسة كولين كال يوم الأربعاء، إن إدارة بايدن
لم تتخذ قرارا بشأن هذه المسألة بعد، لكن احتمال تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لا يزال مطروحا على الطاولة.
يستخدم الطيارون الأوكرانيون حاليًا طائرات من الحقبة السوفيتية مثل "ميغ 29"، والتي حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاستمرار في تشغيلها من خلال توفير قطع الغيار.
قال كال إنه إذا كانت الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة جديدة الآن، فمن المحتمل ألا تصل قبل سنوات.
فيما ذكر براون في يوليو/ تموز أن هناك عددا من الطائرات المقاتلة "غير الروسية" المختلفة التي يمكن أن تقدمها الدول الغربية إلى أوكرانيا
، بما في ذلك طرز أمريكية مختلفة، مثل "جريبن" السويدية أو "رافال" الفرنسية.
وقال براون خلال المقابلة إن الوضع في أوكرانيا أظهر أهمية الحفاظ على القوة الجوية وتبادل المعلومات بسرعة واتخاذ القرارات في ساحة المعركة إلى جانب الحلفاء والشركاء.