https://sputnikarabic.ae/20220829/الكاظمي-يترأس-اجتماعا-طارئا-للقيادات-الأمنية-ويجدد-التأكيد-على-حماية-أرواح-المتظاهرين-في-العراق-1066995044.html

الكاظمي يترأس اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية ويجدد التأكيد على حماية أرواح المتظاهرين في العراق

الكاظمي يترأس اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية ويجدد التأكيد على حماية أرواح المتظاهرين في العراق

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الاثنين، توجيهاته للقيادات الأمنية بالالتزام التام بالتعليمات السابقة فيما يخص حماية أرواح المتظاهرين. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T15:25+0000

2022-08-29T15:25+0000

2022-08-29T15:25+0000

مقتدى الصدر

أخبار العراق اليوم

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وخلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية في مقر العمليات المشتركة، لمناقشة الأحداث الأخيرة، دعا الكاظمي المتظاهرين للانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، و"عدم إرباك الوضع العام في البلاد، وتعريض السلم المجتمعي إلى الخطر"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وجدد الكاظمي توجيهاته للقيادات الأمنية بالالتزام التام بالتعليمات السابقة فيما يخص حماية أرواح المتظاهرين، والحفاظ أيضا على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع التجاوز على المؤسسات الحكومية من قبل أي طرف كان.واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.

https://sputnikarabic.ae/20220829/المتظاهرون-ينسحبون-من-القصر-الجمهوري-في-المنطقة-الخضراء-وقوات-الأمن-العراقية-تسيطر-عليه-فيديو-1066992460.html

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مقتدى الصدر, أخبار العراق اليوم