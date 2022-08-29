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https://sputnikarabic.ae/20220829/الكاظمي-يقرر-تعليق-جلسات-مجلس-الوزراء-العراقي-بعد-اقتحام-القصر-الجمهوري-1066990076.html
الكاظمي يقرر تعليق جلسات مجلس الوزراء العراقي بعد اقتحام القصر الجمهوري
الكاظمي يقرر تعليق جلسات مجلس الوزراء العراقي بعد اقتحام القصر الجمهوري
قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، تعليق جلسات مجلس الوزراء حتى إشعار آخر، بعد اقتحام المتظاهرين للقصر الجمهوري في المنطقة الخضراء. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T14:28+0000
2022-08-29T14:28+0000
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مقتدى الصدر
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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان له، أن الكاظمي "وجّه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر"، مضيفا أن ذلك جاء "بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20220829/العراق-أنصار-الصدر-يقتحمون-المنطقة-الخضراء-عقب-إعلانه-اعتزال-السياسة-1066979281.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, مقتدى الصدر

الكاظمي يقرر تعليق جلسات مجلس الوزراء العراقي بعد اقتحام القصر الجمهوري

14:28 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOSرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOS
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قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، تعليق جلسات مجلس الوزراء حتى إشعار آخر، بعد اقتحام المتظاهرين للقصر الجمهوري في المنطقة الخضراء.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان له، أن الكاظمي "وجّه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر"، مضيفا أن ذلك جاء "بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
اقتحم العشرات من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
العراق... أنصار الصدر يقتحمون المنطقة الخضراء عقب إعلانه اعتزال السياسة
12:17 GMT
واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
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