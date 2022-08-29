https://sputnikarabic.ae/20220829/الكويت-تدعو-رعاياها-لمغادرة-العراق-نظرا-للأوضاع-الراهنة-1067009740.html
الكويت تدعو رعاياها لمغادرة العراق نظرا للأوضاع الراهنة
الكويت تدعو رعاياها لمغادرة العراق نظرا للأوضاع الراهنة
دعت الكويت رعاياها لمغادرة العراق وشددت على الراغبين في السفر إليه بتأجيل سفرهم عقب تصاعد الأحداث في البلاد بسبب إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزال... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T20:13+0000
2022-08-29T20:13+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، اليوم الاثنين: "أهابت سفارة دولة الكويت ببغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى العراق تأجيل سفرهم نظرا للأوضاع التي يشهدها حاليا".وحثت السفارة المواطنين الموجودين حاليا في العراق إلى مغادرته والتواصل معها.واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20220829/العراق-زعيم-تحالف-الفتح-السلاح-ليس-حلا-1067009300.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الكويت تدعو رعاياها لمغادرة العراق نظرا للأوضاع الراهنة
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دعت الكويت رعاياها لمغادرة العراق وشددت على الراغبين في السفر إليه بتأجيل سفرهم عقب تصاعد الأحداث في البلاد بسبب إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزال الحياة السياسية.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، اليوم الاثنين: "أهابت سفارة دولة الكويت ببغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى العراق تأجيل سفرهم نظرا للأوضاع التي يشهدها حاليا".
وحثت السفارة المواطنين الموجودين حاليا في العراق إلى مغادرته والتواصل معها.
واقتحم العشرات
من أنصار مقتدى الصدر المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء
بعد خروج المتظاهرين.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل
في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر
، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.