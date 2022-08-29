https://sputnikarabic.ae/20220829/المستشار-الألماني-يدعو-لتأسيس-نظام-دفاع-جوي-أوروبي-مشترك--1066977382.html
المستشار الألماني يدعو لتأسيس نظام دفاع جوي أوروبي مشترك
المستشار الألماني يدعو لتأسيس نظام دفاع جوي أوروبي مشترك
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إلى تأسيس نظام دفاع جوي مشترك في أوروبا. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:01+0000
2022-08-29T12:01+0000
2022-08-29T12:01+0000
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060982610_0:0:1593:896_1920x0_80_0_0_9a38f1cabad48b76b6da22e354150399.jpg
برلين- سبوتنيك. جاءت دعوة شولتس خلال خطابه في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية، براغ.وقال المستشار الألماني إن "إنشاء نظام دفاع جوي مشترك في أوروبا لن يكون فقط أرخص بل سيكون أكثر فاعلية من إنشاء كل منا لنظام دفاع جوي خاص مكلف ومعقد للغاية".وأضاف المستشار الألماني أن هذا الأمر: "سيكون مفيدا فيما يتعلق بالأمن لكل أوروبا".وأشار المستشار الألماني إلى أن بلاده سوف تستثمر بشكل كبير في الدفاع الجوي خلال الأعوام المقبلة.وقال إن نظام الدفاع الجوي الجديد ينبغي أن يتم تصميمه منذ البداية بطريقة من الممكن أن يشارك فيها الجيران الأوروبيون.واعتبر أن قارة أوروبا أصبحت بحاجة ماسة للحاق بالركب في الدفاع ضد التهديدات القادمة من الجو ومن الفضاء.وشدد على ضرورة أن تكون كافة القدرات الجديدة قابلة للاستخدام في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
https://sputnikarabic.ae/20220714/الأحد-السيسي-يزور-ألمانيا-لإجراء-مباحثات-مع-شولتس-1065067411.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060982610_189:0:1593:1053_1920x0_80_0_0_a8caef5192f4d8d11fa3d5a27390cb7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
المستشار الألماني يدعو لتأسيس نظام دفاع جوي أوروبي مشترك
تابعنا عبر
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إلى تأسيس نظام دفاع جوي مشترك في أوروبا.
برلين- سبوتنيك. جاءت دعوة شولتس خلال خطابه في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية، براغ.
وقال المستشار الألماني
إن "إنشاء نظام دفاع جوي مشترك في أوروبا لن يكون فقط أرخص بل سيكون أكثر فاعلية من إنشاء كل منا لنظام دفاع جوي خاص مكلف ومعقد للغاية".
وأضاف المستشار الألماني أن هذا الأمر: "سيكون مفيدا فيما يتعلق بالأمن لكل أوروبا".
وأشار المستشار الألماني إلى أن بلاده سوف تستثمر بشكل كبير في الدفاع الجوي خلال الأعوام المقبلة.
وقال إن نظام الدفاع الجوي الجديد ينبغي أن يتم تصميمه منذ البداية بطريقة من الممكن أن يشارك فيها الجيران الأوروبيون.
واعتبر أن قارة أوروبا أصبحت بحاجة ماسة للحاق بالركب في الدفاع ضد التهديدات القادمة من الجو ومن الفضاء.
وشدد على ضرورة أن تكون كافة القدرات الجديدة قابلة للاستخدام في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).