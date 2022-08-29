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https://sputnikarabic.ae/20220829/المستشار-الألماني-يدعو-لتأسيس-نظام-دفاع-جوي-أوروبي-مشترك--1066977382.html
المستشار الألماني يدعو لتأسيس نظام دفاع جوي أوروبي مشترك
المستشار الألماني يدعو لتأسيس نظام دفاع جوي أوروبي مشترك
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إلى تأسيس نظام دفاع جوي مشترك في أوروبا. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:01+0000
2022-08-29T12:01+0000
أخبار ألمانيا
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برلين- سبوتنيك. جاءت دعوة شولتس خلال خطابه في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية، براغ.وقال المستشار الألماني إن "إنشاء نظام دفاع جوي مشترك في أوروبا لن يكون فقط أرخص بل سيكون أكثر فاعلية من إنشاء كل منا لنظام دفاع جوي خاص مكلف ومعقد للغاية".وأضاف المستشار الألماني أن هذا الأمر: "سيكون مفيدا فيما يتعلق بالأمن لكل أوروبا".وأشار المستشار الألماني إلى أن بلاده سوف تستثمر بشكل كبير في الدفاع الجوي خلال الأعوام المقبلة.وقال إن نظام الدفاع الجوي الجديد ينبغي أن يتم تصميمه منذ البداية بطريقة من الممكن أن يشارك فيها الجيران الأوروبيون.واعتبر أن قارة أوروبا أصبحت بحاجة ماسة للحاق بالركب في الدفاع ضد التهديدات القادمة من الجو ومن الفضاء.وشدد على ضرورة أن تكون كافة القدرات الجديدة قابلة للاستخدام في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

المستشار الألماني يدعو لتأسيس نظام دفاع جوي أوروبي مشترك

12:01 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إلى تأسيس نظام دفاع جوي مشترك في أوروبا.
برلين- سبوتنيك. جاءت دعوة شولتس خلال خطابه في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية، براغ.
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وقال المستشار الألماني إن "إنشاء نظام دفاع جوي مشترك في أوروبا لن يكون فقط أرخص بل سيكون أكثر فاعلية من إنشاء كل منا لنظام دفاع جوي خاص مكلف ومعقد للغاية".
وأضاف المستشار الألماني أن هذا الأمر: "سيكون مفيدا فيما يتعلق بالأمن لكل أوروبا".
وأشار المستشار الألماني إلى أن بلاده سوف تستثمر بشكل كبير في الدفاع الجوي خلال الأعوام المقبلة.
وقال إن نظام الدفاع الجوي الجديد ينبغي أن يتم تصميمه منذ البداية بطريقة من الممكن أن يشارك فيها الجيران الأوروبيون.
واعتبر أن قارة أوروبا أصبحت بحاجة ماسة للحاق بالركب في الدفاع ضد التهديدات القادمة من الجو ومن الفضاء.
وشدد على ضرورة أن تكون كافة القدرات الجديدة قابلة للاستخدام في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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