https://sputnikarabic.ae/20220829/الولايات-المتحدة-مقتل-3-بعدما-أضرم-رجل-النيران-في-منزل-وأطلق-النار-على-الفارين-منه-1066952518.html

الولايات المتحدة.. مقتل 3 بعدما أضرم رجل النيران في منزل وأطلق النار على الفارين منه

الولايات المتحدة.. مقتل 3 بعدما أضرم رجل النيران في منزل وأطلق النار على الفارين منه

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخران بجروح، أمس الأحد، في هيوستن جنوب الولايات المتحدة، حين أضرم شخص النار في بناية قبل أن يطلق النار على السكان الفارين. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T03:35+0000

2022-08-29T03:35+0000

2022-08-29T03:35+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064653026_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9236b7aff62f5bbe2570318a6a368ff2.jpg

وأفاد قائد الشرطة في كبرى مدن تكساس، تروي فينر، أن مطلق النار وهو شخص أسود في الأربعين من العمر، كان أيضا من قاطني البناية، وقد قتل على يد قوات الأمن.وصرح فينر، خلال لقاء صحافي، بأن المشتبه فيه قام للأسف، بإضرام النار، ما أسفر عن إشعال حريق، موضحا أنه انتظر خروج السكان ليقوم بإطلاق النار عليهم، وفقا لشبكة "سي بي إس".وبحسب فينر، أعلن مقتل اثنين من الذكور البيض في الستينيات من العمر في مكان الحادث.وقال فينر إن رجلا أمريكيا آخر من أصل أفريقي يبلغ من العمر 40 عاما، توفي بعد نقله إلى مستشفى محلي. كما أصيب رجل في ذراعه ونُقل إلى المستشفى.وتعد حوادث إطلاق النار ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة، تخلف العديد من الضحايا في بلد حيث يكفل الدستور الحق في امتلاك الأسلحة.وحسب الملاحظين، فإن نسبة الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة تشهد تناميا في المدن الكبرى على الخصوص.

https://sputnikarabic.ae/20220826/مقتل-4-أشخاص-بينهم-شرطي-في-إطلاق-نار-بولاية-أريزونا-الأمريكية-1066857206.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية