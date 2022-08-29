https://sputnikarabic.ae/20220829/بريطانيا-وفنلندا-والسويد-تبدأ-مناورات-عسكرية-مشتركة-في-شمال-هلسنكي-1066993252.html
بريطانيا وفنلندا والسويد تبدأ مناورات عسكرية مشتركة في شمال هلسنكي
بريطانيا وفنلندا والسويد تبدأ مناورات عسكرية مشتركة في شمال هلسنكي
بدأت المملكة المتحدة وفنلندا والسويد، اليوم الاثنين، إجراء مناورات عسكرية مشتركة في شمال فنلندا. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T14:51+0000
2022-08-29T14:51+0000
2022-08-29T14:51+0000
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موسكو- سبوتنيك. وفق بيان لوزارة الدفاع الفنلندية فقد بدأت التدريبات الدولية بمشاركة بريطانيا وفنلندا والسويد في منطقة روفانيمي شمالي فنلندا اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تستمر حتى 2 سبتمبر/أيلول.وقال الجيش الفنلندي: "من المقرر عقد التدريبات الميدانية للجيش في شمال فنلندا في منطقة روفانيمي وروفارفي في الفترة من 29 أغسطس/آب إلى 2 سبتمبر 2022، من قبل شركاء دوليين من السويد والمملكة المتحدة".وأضاف أن هذه التدريبات سيشارك فيها نحو 880 جنديا سويديا و80 بريطانيا في التدريبات في المجموع، وسيتم تمثيل فنلندا بما يصل إلى 200 فرد ونحو 1300 من المجندين والاحتياطيين من قوات الدفاع الفنلندية.ومنذ بداية هذا العام، أجرت فنلندا والسويد بالفعل عددًا من التدريبات العسكرية، مع انضمام المملكة المتحدة إليهما في أحدث أنشطة التدريب في يوليو/ تموز حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.يشار إلى أن فنلندا والسويد قد تقدمتا في مايو/ أيار الماضي، بطلب للحصول على عضوية الناتو وينتظران الآن تصديق البرلمانات على جميع أعضاء الناتو الثلاثين.
https://sputnikarabic.ae/20220529/أربع-سفن-تابعة-لحلف-الناتو-دخلت-ميناء-هلسنكي-في-فنلندا-لإجراء-مناورات-مشتركة-1062836799.html
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فنلندا, السويد, بريطانيا
بريطانيا وفنلندا والسويد تبدأ مناورات عسكرية مشتركة في شمال هلسنكي
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بدأت المملكة المتحدة وفنلندا والسويد، اليوم الاثنين، إجراء مناورات عسكرية مشتركة في شمال فنلندا.
موسكو- سبوتنيك. وفق بيان لوزارة الدفاع الفنلندية فقد بدأت التدريبات الدولية
بمشاركة بريطانيا وفنلندا والسويد في منطقة روفانيمي شمالي فنلندا اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تستمر حتى 2 سبتمبر/أيلول.
وقال الجيش الفنلندي: "من المقرر عقد التدريبات الميدانية للجيش في شمال فنلندا
في منطقة روفانيمي وروفارفي في الفترة من 29 أغسطس/آب إلى 2 سبتمبر 2022، من قبل شركاء دوليين من السويد والمملكة المتحدة".
وأضاف أن هذه التدريبات سيشارك فيها نحو 880 جنديا سويديا و80 بريطانيا في التدريبات في المجموع، وسيتم تمثيل فنلندا بما يصل إلى 200 فرد ونحو 1300 من المجندين والاحتياطيين من قوات الدفاع الفنلندية.
وفيما تعد تلك التدريبات جزءًا من نشاط تدريب القوات الفنلندية لصيف 2022، حسب البيان، فإن الهدف منها هو تعزيز التشغيل البيني التكتيكي والفني وكذلك تحسين القدرة على استقبال القوات السويدية في شمال فنلندا.
ومنذ بداية هذا العام، أجرت فنلندا والسويد بالفعل عددًا من التدريبات العسكرية، مع انضمام المملكة المتحدة إليهما في أحدث أنشطة التدريب في يوليو/ تموز حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
يشار إلى أن فنلندا والسويد قد تقدمتا في مايو/ أيار الماضي، بطلب للحصول على عضوية الناتو وينتظران الآن تصديق البرلمانات على جميع أعضاء الناتو الثلاثين.