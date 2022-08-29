عربي
https://sputnikarabic.ae/20220829/بريطانيا-وفنلندا-والسويد-تبدأ-مناورات-عسكرية-مشتركة-في-شمال-هلسنكي-1066993252.html
بريطانيا وفنلندا والسويد تبدأ مناورات عسكرية مشتركة في شمال هلسنكي
بريطانيا وفنلندا والسويد تبدأ مناورات عسكرية مشتركة في شمال هلسنكي
بدأت المملكة المتحدة وفنلندا والسويد، اليوم الاثنين، إجراء مناورات عسكرية مشتركة في شمال فنلندا. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T14:51+0000
2022-08-29T14:51+0000
فنلندا
السويد
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061862903_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ed20a689d3b8bf15343ea8eabd31e8e.jpg
موسكو- سبوتنيك. وفق بيان لوزارة الدفاع الفنلندية فقد بدأت التدريبات الدولية بمشاركة بريطانيا وفنلندا والسويد في منطقة روفانيمي شمالي فنلندا اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تستمر حتى 2 سبتمبر/أيلول.وقال الجيش الفنلندي: "من المقرر عقد التدريبات الميدانية للجيش في شمال فنلندا في منطقة روفانيمي وروفارفي في الفترة من 29 أغسطس/آب إلى 2 سبتمبر 2022، من قبل شركاء دوليين من السويد والمملكة المتحدة".وأضاف أن هذه التدريبات سيشارك فيها نحو 880 جنديا سويديا و80 بريطانيا في التدريبات في المجموع، وسيتم تمثيل فنلندا بما يصل إلى 200 فرد ونحو 1300 من المجندين والاحتياطيين من قوات الدفاع الفنلندية.ومنذ بداية هذا العام، أجرت فنلندا والسويد بالفعل عددًا من التدريبات العسكرية، مع انضمام المملكة المتحدة إليهما في أحدث أنشطة التدريب في يوليو/ تموز حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.يشار إلى أن فنلندا والسويد قد تقدمتا في مايو/ أيار الماضي، بطلب للحصول على عضوية الناتو وينتظران الآن تصديق البرلمانات على جميع أعضاء الناتو الثلاثين.
https://sputnikarabic.ae/20220529/أربع-سفن-تابعة-لحلف-الناتو-دخلت-ميناء-هلسنكي-في-فنلندا-لإجراء-مناورات-مشتركة-1062836799.html
فنلندا
السويد
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061862903_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c99c5d782dfc04dc942444b510d82508.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فنلندا, السويد, بريطانيا
فنلندا, السويد, بريطانيا

بريطانيا وفنلندا والسويد تبدأ مناورات عسكرية مشتركة في شمال هلسنكي

14:51 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo مناورات عسكرية "سهم 22" (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022.
مناورات عسكرية سهم 22 (Arrow 22) في نينيسالو، فنلندا 4 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / Alessandro Rampazzo
تابعنا عبرTelegram
بدأت المملكة المتحدة وفنلندا والسويد، اليوم الاثنين، إجراء مناورات عسكرية مشتركة في شمال فنلندا.
موسكو- سبوتنيك. وفق بيان لوزارة الدفاع الفنلندية فقد بدأت التدريبات الدولية بمشاركة بريطانيا وفنلندا والسويد في منطقة روفانيمي شمالي فنلندا اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تستمر حتى 2 سبتمبر/أيلول.
سفن حربية للناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
أربع سفن تابعة لحلف الناتو دخلت ميناء هلسنكي في فنلندا لإجراء مناورات مشتركة
29 مايو, 07:40 GMT
وقال الجيش الفنلندي: "من المقرر عقد التدريبات الميدانية للجيش في شمال فنلندا في منطقة روفانيمي وروفارفي في الفترة من 29 أغسطس/آب إلى 2 سبتمبر 2022، من قبل شركاء دوليين من السويد والمملكة المتحدة".
وأضاف أن هذه التدريبات سيشارك فيها نحو 880 جنديا سويديا و80 بريطانيا في التدريبات في المجموع، وسيتم تمثيل فنلندا بما يصل إلى 200 فرد ونحو 1300 من المجندين والاحتياطيين من قوات الدفاع الفنلندية.

وفيما تعد تلك التدريبات جزءًا من نشاط تدريب القوات الفنلندية لصيف 2022، حسب البيان، فإن الهدف منها هو تعزيز التشغيل البيني التكتيكي والفني وكذلك تحسين القدرة على استقبال القوات السويدية في شمال فنلندا.

ومنذ بداية هذا العام، أجرت فنلندا والسويد بالفعل عددًا من التدريبات العسكرية، مع انضمام المملكة المتحدة إليهما في أحدث أنشطة التدريب في يوليو/ تموز حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
يشار إلى أن فنلندا والسويد قد تقدمتا في مايو/ أيار الماضي، بطلب للحصول على عضوية الناتو وينتظران الآن تصديق البرلمانات على جميع أعضاء الناتو الثلاثين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала