https://sputnikarabic.ae/20220829/بعد-تحييد-الطيارين-الأوكرانيين-الكشف-عن-محاولة-إحلال-طيارين-أفغان-محلهم-1066954519.html
بعد تحييد الطيارين الأوكرانيين... الكشف عن محاولة إحلال طيارين أفغان محلهم
بعد تحييد الطيارين الأوكرانيين... الكشف عن محاولة إحلال طيارين أفغان محلهم
أفاد مصدر عسكري روسي عن مسعى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى تجنيد طيارين أفغان للقتال في أوكرانيا، كانوا قد رحلوا عن بلادهم مع القوات الأمريكية عام... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T05:45+0000
2022-08-29T05:45+0000
2022-08-29T05:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكشف المصدر للصحفيين أن الطيارين الأوكران القادرين على قيادة ما كانت القوات الجوية الأوكرانية تملكه من طائرات "ميغ-29" و"سو-27" و"سو-25" لم يعد لهم وجود. وتم تحييدهم أثناء تدمير طائرات سلاح الجو الأوكراني من قبل القوات الجوية الروسية ووسائط الدفاع الجوي. وفي محاولة لسد النقص في كوادر الطيران بأوكرانيا أقدم البنتاغون الذي يرعى قوات نظام الحكم الأوكراني على تجنيد الطيارين الأفغان الذين هربوا من بلادهم مع القوات الأمريكية في العام الماضي، لقيادة طائرات سلاح الجو الأوكراني.وقال المصدر إن البنتاغون يبدأ الآن بتدريبهم في كاليفورنيا. ثم يجب نقلهم إلى أوكرانيا عبر بولندا.وذكر أن الدول الغربية كانت قد حاولت تجنيد طيارين قادرين على قيادة الطائرات السوفيتية في بولندا وبلدان أوروبية شرقية أخرى للقتال في أوكرانيا. وباءت المحاولة بالفشل، إذ أن "الذين وافقوا كانوا قد لقوا حتفهم أو يقبعون في المستشفيات".وتم تحييد كوادر القوات الجوية الأوكرانية خلال العملية الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا والتي تهدف أولا إلى توفير الحماية لسكان منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، الذين يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية من قبل نظام الحكم في أوكرانيا على مدى 8 أعوام.ونوه المصدر إلى أن محاولة البنتاغون لسد النقص في الكوادر العسكرية بأوكرانيا لن تؤدي إلا إلى تأخير الكارثة التي تنتظرها كييف وواشنطن من دون أن "تؤثر على النتيجة النهائية".
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بعد تحييد الطيارين الأوكرانيين... الكشف عن محاولة إحلال طيارين أفغان محلهم
05:45 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 05:56 GMT 29.08.2022) تابعنا عبر
أفاد مصدر عسكري روسي عن مسعى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى تجنيد طيارين أفغان للقتال في أوكرانيا، كانوا قد رحلوا عن بلادهم مع القوات الأمريكية عام 2021.
وكشف المصدر للصحفيين أن الطيارين الأوكران القادرين على قيادة ما كانت القوات الجوية الأوكرانية تملكه من طائرات "ميغ-29" و"سو-27" و"سو-25" لم يعد لهم وجود. وتم تحييدهم أثناء تدمير طائرات سلاح الجو الأوكراني من قبل القوات الجوية الروسية ووسائط الدفاع الجوي. وفي محاولة لسد النقص في كوادر الطيران بأوكرانيا أقدم البنتاغون الذي يرعى قوات نظام الحكم الأوكراني على تجنيد الطيارين الأفغان الذين هربوا من بلادهم مع القوات الأمريكية في العام الماضي، لقيادة طائرات سلاح الجو الأوكراني.
وقال
المصدر إن البنتاغون يبدأ الآن بتدريبهم في كاليفورنيا. ثم يجب نقلهم إلى أوكرانيا عبر بولندا.
وذكر أن الدول الغربية كانت قد حاولت تجنيد طيارين قادرين على قيادة الطائرات السوفيتية في بولندا وبلدان أوروبية شرقية أخرى للقتال في أوكرانيا. وباءت المحاولة بالفشل، إذ أن "الذين وافقوا كانوا قد لقوا حتفهم أو يقبعون في المستشفيات".
وتم تحييد كوادر القوات الجوية الأوكرانية خلال العملية الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا والتي تهدف أولا إلى توفير الحماية لسكان منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، الذين يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية من قبل نظام الحكم في أوكرانيا على مدى 8 أعوام.
ونوه المصدر إلى أن محاولة البنتاغون لسد النقص في الكوادر العسكرية بأوكرانيا لن تؤدي إلا إلى تأخير الكارثة التي تنتظرها كييف وواشنطن من دون أن "تؤثر على النتيجة النهائية".