https://sputnikarabic.ae/20220829/بعد-تصريحات-منصور-عباس-هل-تشارك-القائمة-الموحدة-في-ائتلاف-حكومي-مع-نتنياهو؟-1066996441.html

بعد تصريحات منصور عباس... هل تشارك القائمة الموحدة في ائتلاف حكومي مع نتنياهو؟

بعد تصريحات منصور عباس... هل تشارك القائمة الموحدة في ائتلاف حكومي مع نتنياهو؟

في وقت يهاجم فيه بنيامين نتنياهو رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، ويؤكد عدم استعداده للمشاركة معه في ائتلاف حكومي، أعلن عباس أن قائمته ستخوض مفاوضات بعد... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T15:50+0000

2022-08-29T15:50+0000

2022-08-29T15:50+0000

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وقال إن القائمة العربية كانت موجودة في ائتلاف حكومي وتمكنت من أن تقتحم الملعب السياسي الإسرائيلي وأن تصبح لاعباً في الحكومة، وهي ليست بحاجة لأية شخصية أو واسطة من المجتمع اليهودي لتدخل الائتلاف، معتبرًا أن الموحدة تريد أن تستعيد قوتها السياسية في الانتخابات المقبلة لتكون "بيضة القبان"، وفقا لقناة "مكان" الإسرائيلية.وطرح البعض تساؤلات بشأن تصريحات عباس ومدى تأثيرها على حظوظ القائمة الموحدة في الانتخابات المقبلة، لا سيما في ظل رفض بنيامين نتنياهو للمشاركة في ائتلاف حكومي مع الموحدة.انتحار سياسيبدوره أكد محمد كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة أعلن استعداده الانضمام لحكومة قادمة برئاسة بنيامين نتنياهو، في حال نجح حزب الليكود في تشكيل الحكومة بعد انتهاء الانتخابات المقبلة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "التساؤل المثار هنا يتشكل حول إمكانية مشاركة منصور عباس والقائمة الموحدة في حكومة يشارك فيها بن غفير، الرجل العنصري الذي يعادل العرب بشكل كلي"، معتبرًا أن المشاركة في حكومة كهذه من قبل منصور عباس هو شكل من أشكال الانتحار السياسي.وتابع: "التساؤل الآخر هو هل يستطيع بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة بدون مشاركة بن غفير؟"، مؤكدًا أن مشاركة عباس في ائتلاف حكومي مع بن غفير أمر صعب للغاية.ويرى كنعان أن عباس لديه استعداد لفعل أي شيء في عالم السياسية، ويظهر من حديثه إمكانية المشاركة في أي ائتلاف حكومي، وأنه لا يوجد مستحيل في السياسة المحلية، مضيفًا: "في النهاية ننتظر لنرى اتجاه القائمة الموحدة نحو الحكومة الإسرئيلية المقبلة، ورد فعل الشارع العربي بالداخل.نسبة الحسمفي السياق اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشأن الإسرائيلي، أن تصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، تأتي من باب التودد، بعد التصريحات التي أطلقها بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود يهاجمه فيها، ويقول إنه لن يكون في أي ائتلاف حكومي يشكل عباس جزءًا منه، كما أنه وصفه صراحة بالخائن.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، منصور عباس يحاول في كل فترة أن يظهر نفسه، عن طريق تصريحاته المتعلقة بالمشاركة في أي ائتلاف حكومي قادم في حال حصد المقاعد الـ 4 المتوقعة، وتجاوز نسبة الحسم، دون أن يحدد رئيس هذه الحكومة سواء كان نتنياهو أو غانتس أو لابيد.وتابع: "سبق وأكد عباس أن قائمته تتعامل بعقلانية مع هذه النقطة، حيث تقوم على فلسفة ثابتة، وتسعى إلى أن تكون جزءًا من النظام السياسي، ويسعى عباس أن يصبح الائتلاف ضمن الحالة السياسية الداخلية لإسرائيل".وعن إمكانية تأثير هذه التصريحات على موقف القائمة الموحدة، يرى الرقب أن عباس وتياره السياسي ينتمون إلى التيار الإسلامي، وهذه الأحزاب الدينية دائمًا ما يكون نسب التصويت لها ثابتة، وبالتالي تظل عدد المقاعد شبه ثابتة وتتأرجح قليلًا.وأوضح أنه "على الرغم من كل مواقف عباس السلبية التي ظهرت خلال مشاركته في الحكومة الماضية، لا سيما موقفه تجاه القدس والشعب الفلسطيني إلا أنه سيحصد نفس الأصوات، فالناخب ثابت ومتدين وملتزم وعقائدي، وهو ما يراهن عليه عباس للوصول إلى نسبة الحسم، كما توقعت كل استطلاعات الرأي أنه سيصل للنسبة المطلوبة".وأشار الرقب إلى أن عباس يبحث عن مصالحه، لكن انضمامه يعتمد على إمكانية موافقة نتنياهو من تشكيل حكومة بمشاركة القائمة العربية الموحدة، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لا ثابت في السياسة الإسرائيلية، والكل يبحث عن مصالحه، وإذا وجدها نتنياهو في انضمام عباس للقائمة الحكومية فلن يتردد حتى رغم مهاجمته وإعلان رفضه لمثل هذه الخطوة.وكشف استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، عن أدنى مستوى جديد متوقع في مشاركة المجتمع العربي في الانتخابات.وقالت قناة "كان" الرسمية إن هذا يمكن أن يمنح كتلة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو أغلبية 61 مقعدا في البرلمان ما يؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة.ومن المقرر أن تشهد إسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل انتخابات مبكرة هي الخامسة في غضون ثلاث سنوات ونصف وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي.

https://sputnikarabic.ae/20220625/وسط-اتهامات-بالفشل-ما-مستقبل-القائمة-الموحدة-في-انتخابات-الكنيست-المقبلة؟-1064195093.html

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