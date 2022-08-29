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https://sputnikarabic.ae/20220829/بكين-تعلق-على-نية-ليز-تراس-وصف-الصين-بـالتهديد-الرسمي-في-حال-أصبحت-رئيسة-وزراء-بريطانيا-1066988904.html
بكين تعلق على "نية" ليز تراس وصف الصين بـ"التهديد الرسمي" في حال أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا
بكين تعلق على "نية" ليز تراس وصف الصين بـ"التهديد الرسمي" في حال أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا
ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على تقارير تفيد بأن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، من المحتمل أن تصف الصين بأنها "تهديد رسمي"، في حال أصبحت... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T14:20+0000
2022-08-29T14:20+0000
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وقال المتحدث باسم "الخارجية الصينية"، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية: "نحن لا نعلق على الشؤون الداخلية للمملكة المتحدة ولا نهتم بها، بما في ذلك انتخابات قيادة حزب المحافظين".وتابع: "إن رسالتنا لبعض السياسيين البريطانيين هي أن إيجاد خطأ للصين أو تضخيم ما يسمى بـ"التهديد الصيني" هو أمر غير مسؤول".وذكرت صحيفة "تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة، أن النوايا التي تتطلع تراس إلى تحقيقها إذا جلست على كرسي رئيس الوزراء تشمل إعلان الصين خطرا يخيم على بريطانيا.وأشارت إلى أن تراس جعلت السياسة البريطانية صارمة مع الصين عندما أصبحت وزيرة خارجية بريطانيا، وسوف تستمر في انتهاج هذه السياسة عندما تصبح رئيسة للوزراء.وصرح مصدر قريب الصلة بتراس أن تراس ستقطع علاقات الشراكة الاقتصادية مع الصين عندما تترأس الحكومة البريطانية.
https://sputnikarabic.ae/20220828/تراس-تعد-البريطانيين-بخفض-الضريبة-في-حال-أصبحت-رئيسة-للوزراء-1066926862.html
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الصين, العالم, بريطانيا
الصين, العالم, بريطانيا

بكين تعلق على "نية" ليز تراس وصف الصين بـ"التهديد الرسمي" في حال أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا

14:20 GMT 29.08.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
© Пресс-служба МИД РФ
/
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ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على تقارير تفيد بأن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، من المحتمل أن تصف الصين بأنها "تهديد رسمي"، في حال أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا.
وقال المتحدث باسم "الخارجية الصينية"، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية: "نحن لا نعلق على الشؤون الداخلية للمملكة المتحدة ولا نهتم بها، بما في ذلك انتخابات قيادة حزب المحافظين".
وتابع: "إن رسالتنا لبعض السياسيين البريطانيين هي أن إيجاد خطأ للصين أو تضخيم ما يسمى بـ"التهديد الصيني" هو أمر غير مسؤول".
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
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أمس, 12:10 GMT
وذكرت صحيفة "تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة، أن النوايا التي تتطلع تراس إلى تحقيقها إذا جلست على كرسي رئيس الوزراء تشمل إعلان الصين خطرا يخيم على بريطانيا.
وأشارت إلى أن تراس جعلت السياسة البريطانية صارمة مع الصين عندما أصبحت وزيرة خارجية بريطانيا، وسوف تستمر في انتهاج هذه السياسة عندما تصبح رئيسة للوزراء.
وصرح مصدر قريب الصلة بتراس أن تراس ستقطع علاقات الشراكة الاقتصادية مع الصين عندما تترأس الحكومة البريطانية.
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