https://sputnikarabic.ae/20220829/بلجيكا-تحذر-من-شتاء-مروع-بانتظار-أوروبا-وتدعو-لحل-أزمة-أسعار-الغاز-بشكل-عاجل-1066979166.html
بلجيكا تحذر من "شتاء مروع" بانتظار أوروبا وتدعو لحل أزمة أسعار الغاز بشكل عاجل
بلجيكا تحذر من "شتاء مروع" بانتظار أوروبا وتدعو لحل أزمة أسعار الغاز بشكل عاجل
حذرت وزيرة الطاقة البلجيكية، تين فان دير ستراتين، من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تواجه شتاء مروعا، في ظل عدم حل أزمة ارتفاع أسعار الغاز. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:17+0000
2022-08-29T12:17+0000
2022-08-29T12:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار بلجيكا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1047780587_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_f3c843e8b5f1205ef96ed5498b2b9631.jpg
وكتبت الوزيرة على حسابها في تويتر: "خلال السنوات الخمس، أو العشر المقبلة، سيكون فصل الشتاء مروعا إذا لم نفعل شيئا حيال أسعار الغاز، ويجب أن نتخذ قرارا، على مستوى أوروبا، ونحاول تثبيت الأسعار".وشددت الوزيرة على ضرورة تثبيت أسعار الغاز في أوروبا بشكل عاجل.وتتزايد المطالبات عبر أوروبا، لمواجهة زيادة أسعار الغاز، والربط بينها، وبين سعر الكهرباء.وتعاني دول الاتحاد الأوروبي، من تزايد أسعار الغاز بشكل متسارع، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات على موسكو.وتحاول الدول الغربية، التي تدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، تقليل وارداتها من الغاز الروسي، الذي شكل نحو 40 في المائة من إجمالي استخدام دول الاتحاد الأوروبي للغاز خلال العام المنصرم.
https://sputnikarabic.ae/20220813/خوفا-من-نقص-الغاز-ألمانيا-تنوي-تخفيض-تدفئة-المباني-في-الشتاء-إلى-19-درجة-1066358422.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1047780587_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_154570fcc6b7f88f7ea7b8c8b6448c0d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار بلجيكا اليوم
العالم, أخبار بلجيكا اليوم
بلجيكا تحذر من "شتاء مروع" بانتظار أوروبا وتدعو لحل أزمة أسعار الغاز بشكل عاجل
تابعنا عبر
حذرت وزيرة الطاقة البلجيكية، تين فان دير ستراتين، من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تواجه شتاء مروعا، في ظل عدم حل أزمة ارتفاع أسعار الغاز.
وكتبت الوزيرة على حسابها في تويتر
: "خلال السنوات الخمس، أو العشر المقبلة، سيكون فصل الشتاء مروعا إذا لم نفعل شيئا حيال أسعار الغاز، ويجب أن نتخذ قرارا، على مستوى أوروبا، ونحاول تثبيت الأسعار".
وشددت الوزيرة على ضرورة تثبيت أسعار الغاز في أوروبا بشكل عاجل.
وتتزايد المطالبات عبر أوروبا، لمواجهة زيادة أسعار الغاز، والربط بينها، وبين سعر الكهرباء.
وتعاني دول الاتحاد الأوروبي، من تزايد أسعار الغاز بشكل متسارع، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات على موسكو.
وتحاول الدول الغربية، التي تدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، تقليل وارداتها من الغاز الروسي، الذي شكل نحو 40 في المائة من إجمالي استخدام دول الاتحاد الأوروبي للغاز خلال العام المنصرم.