https://sputnikarabic.ae/20220829/بلجيكا-تحذر-من-شتاء-مروع-بانتظار-أوروبا-وتدعو-لحل-أزمة-أسعار-الغاز-بشكل-عاجل-1066979166.html

بلجيكا تحذر من "شتاء مروع" بانتظار أوروبا وتدعو لحل أزمة أسعار الغاز بشكل عاجل

بلجيكا تحذر من "شتاء مروع" بانتظار أوروبا وتدعو لحل أزمة أسعار الغاز بشكل عاجل

حذرت وزيرة الطاقة البلجيكية، تين فان دير ستراتين، من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تواجه شتاء مروعا، في ظل عدم حل أزمة ارتفاع أسعار الغاز. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T12:17+0000

2022-08-29T12:17+0000

2022-08-29T12:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار بلجيكا اليوم

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وكتبت الوزيرة على حسابها في تويتر: "خلال السنوات الخمس، أو العشر المقبلة، سيكون فصل الشتاء مروعا إذا لم نفعل شيئا حيال أسعار الغاز، ويجب أن نتخذ قرارا، على مستوى أوروبا، ونحاول تثبيت الأسعار".وشددت الوزيرة على ضرورة تثبيت أسعار الغاز في أوروبا بشكل عاجل.وتتزايد المطالبات عبر أوروبا، لمواجهة زيادة أسعار الغاز، والربط بينها، وبين سعر الكهرباء.وتعاني دول الاتحاد الأوروبي، من تزايد أسعار الغاز بشكل متسارع، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات على موسكو.وتحاول الدول الغربية، التي تدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، تقليل وارداتها من الغاز الروسي، الذي شكل نحو 40 في المائة من إجمالي استخدام دول الاتحاد الأوروبي للغاز خلال العام المنصرم.

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العالم, أخبار بلجيكا اليوم