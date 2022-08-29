https://sputnikarabic.ae/20220829/بوتين-العالم-تجاوز-سياسة-القطب-الواحد-ويتم-استبداله-بنموذج-قائم-على-سيادة-الدول-1066980540.html

بوتين: العالم تجاوز سياسة القطب الواحد ويتم استبداله بنموذج قائم على سيادة الدول

بوتين: العالم تجاوز سياسة القطب الواحد ويتم استبداله بنموذج قائم على سيادة الدول

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن العالم تجاوز النموذج أحادي القطب الذي عفا عليه الزمن، ويتم استبداله بنظام عالمي جديد قائم على الاعتراف... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T12:46+0000

2022-08-29T12:46+0000

2022-08-29T12:47+0000

روسيا

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تصريحات الرئيس الروسي جاءت في تحية نشرها اليوم موقع الكرملين على الإنترنت بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع.وأكد الرئيس الروسي أنه "في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يتم تشكيل مراكز سياسية واقتصادية قوية، تعمل كقوة دافعة لهذه العملية التي لا رجعة فيها". ووفقا له، سيتعين على السياسيين ورجال الأعمال المحليين والأجانب والخبراء والشخصيات العامة مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بآفاق تعميق التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والإنساني.وسيعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول 2022 في فلاديفوستوك.

https://sputnikarabic.ae/20220816/بوتين-الدول-الغربية-تحاول-الحفاظ-على-الهيمنة-من-خلال-تنفيذ-سياسة-الاحتواء-1066457548.html

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