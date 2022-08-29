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بوتين: العالم تجاوز سياسة القطب الواحد ويتم استبداله بنموذج قائم على سيادة الدول
بوتين: العالم تجاوز سياسة القطب الواحد ويتم استبداله بنموذج قائم على سيادة الدول
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن العالم تجاوز النموذج أحادي القطب الذي عفا عليه الزمن، ويتم استبداله بنظام عالمي جديد قائم على الاعتراف... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:46+0000
2022-08-29T12:47+0000
روسيا
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تصريحات الرئيس الروسي جاءت في تحية نشرها اليوم موقع الكرملين على الإنترنت بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع.وأكد الرئيس الروسي أنه "في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يتم تشكيل مراكز سياسية واقتصادية قوية، تعمل كقوة دافعة لهذه العملية التي لا رجعة فيها". ووفقا له، سيتعين على السياسيين ورجال الأعمال المحليين والأجانب والخبراء والشخصيات العامة مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بآفاق تعميق التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والإنساني.وسيعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول 2022 في فلاديفوستوك.
https://sputnikarabic.ae/20220816/بوتين-الدول-الغربية-تحاول-الحفاظ-على-الهيمنة-من-خلال-تنفيذ-سياسة-الاحتواء-1066457548.html
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بوتين: العالم تجاوز سياسة القطب الواحد ويتم استبداله بنموذج قائم على سيادة الدول

12:46 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 12:47 GMT 29.08.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوربوتين خلال افتتاح "آرميا 2022" الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة "باتريوت" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن العالم تجاوز النموذج أحادي القطب الذي عفا عليه الزمن، ويتم استبداله بنظام عالمي جديد قائم على الاعتراف بالمسار السيادي لتنمية كل دولة.
تصريحات الرئيس الروسي جاءت في تحية نشرها اليوم موقع الكرملين على الإنترنت بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع.

وقال بوتين: "الموضوع الرئيسي لاجتماع هذا العام -"نحو عالم متعدد الأقطاب"- يبدو وثيق الصلة ومهما للغاية. يتم استبدال النموذج أحادي القطب الذي عفا عليه الزمن بنظام عالمي جديد يقوم على المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة، والاعتراف بالحق في كل دولة وشعب على طريق التنمية السيادية".

وأكد الرئيس الروسي أنه "في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يتم تشكيل مراكز سياسية واقتصادية قوية، تعمل كقوة دافعة لهذه العملية التي لا رجعة فيها".
كلمة افتتاحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
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ووفقا له، سيتعين على السياسيين ورجال الأعمال المحليين والأجانب والخبراء والشخصيات العامة مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بآفاق تعميق التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والإنساني.
وسيعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول 2022 في فلاديفوستوك.
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