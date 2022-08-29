https://sputnikarabic.ae/20220829/بوتين-دول-العالم-الإسلامي-شركاء-تقليديون-لروسيا-1066958515.html
بوتين: دول العالم الإسلامي شركاء تقليديون لروسيا
بوتين: دول العالم الإسلامي شركاء تقليديون لروسيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحيته للمشاركين في قمة "قازان العالمية للشباب"، إن دول العالم الإسلامي هي شركاء روسيا التقليديون في معالجة قضايا الساعة في... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T08:20+0000
2022-08-29T08:20+0000
2022-08-29T08:20+0000
روسيا
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ففي افتتاح جلسة القمة، اليوم الاثنين، قرأ رئيس تتارستان رستم مينيخانوف، تحية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي جاء فيها: "إن دول العالم الإسلامي هم شركاؤنا التقليديون في حل العديد من قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي، في إطار الجهود المبذولة لبناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية. ومن المهم أن يشارك الشباب بشكل متزايد في مثل هذا التفاعل البناء متعدد الأوجه".وبحسب بوتين، فإن اجتماع الشباب في قازان، الذي حضره مئات المندوبين من عشرات الدول، سيعمل على تعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين شعوب بلداننا.هذا وتنعقد قمة "قازان العالمية للشباب" في قازان في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس/ آب الجاري، ويحضره وزراء شؤون الشباب والرياضة في دول منظمة التعاون الإسلامي، والسفراء فوق العادة والمفوضين، والقناصل العامين لدول منظمة التعاون الإسلامي، وقادة المنظمات الشبابية، وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسة الشباب، وقادة الرأي، ورجال الأعمال الشباب وممثلي.المجتمع العلمي. وحضر القمة أكثر من 300 شخص من 67 دولة، بما في ذلك الجزائر وبنغلاديش وبنين ومصر وإندونيسيا والعراق وإيران وكازاخستان والكاميرون والنيجر وكندا ومملكة البحرين ولبنان وليبيا وماليزيا والمغرب والإمارات وعمان وباكستان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20220520/روسيا-تعمل-على-تعزيز-العلاقات-مع-دول-منظمة-التعاون-الإسلامي-رغم-العقوبات-1062466304.html
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روسيا
بوتين: دول العالم الإسلامي شركاء تقليديون لروسيا
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحيته للمشاركين في قمة "قازان العالمية للشباب"، إن دول العالم الإسلامي هي شركاء روسيا التقليديون في معالجة قضايا الساعة في جدول الأعمال الإقليمي والعالمي.
ففي افتتاح جلسة القمة، اليوم الاثنين، قرأ رئيس تتارستان رستم مينيخانوف، تحية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي جاء فيها: "إن دول العالم الإسلامي هم شركاؤنا التقليديون في حل العديد من قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي، في إطار الجهود المبذولة لبناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية. ومن المهم أن يشارك الشباب بشكل متزايد في مثل هذا التفاعل البناء متعدد الأوجه".
وأشار الرئيس الروسي في كلمته إلى أن انتخاب قازان "عاصمة الشباب" لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد المستوى العالي لعلاقات روسيا مع هذا الهيكل الدولي الرسمي.
وبحسب بوتين، فإن اجتماع الشباب في قازان، الذي حضره مئات المندوبين من عشرات الدول، سيعمل على تعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين شعوب بلداننا.
هذا وتنعقد قمة "قازان العالمية للشباب" في قازان في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس/ آب الجاري، ويحضره وزراء شؤون الشباب والرياضة في دول منظمة التعاون الإسلامي، والسفراء فوق العادة والمفوضين، والقناصل العامين لدول منظمة التعاون الإسلامي، وقادة المنظمات الشبابية، وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسة الشباب، وقادة الرأي، ورجال الأعمال الشباب وممثلي.المجتمع العلمي.
وحضر القمة أكثر من 300 شخص من 67 دولة، بما في ذلك الجزائر وبنغلاديش وبنين ومصر وإندونيسيا والعراق وإيران وكازاخستان والكاميرون والنيجر وكندا ومملكة البحرين ولبنان وليبيا وماليزيا والمغرب والإمارات وعمان وباكستان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها.