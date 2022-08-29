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https://sputnikarabic.ae/20220829/بيسكوف-روسيا-تنظر-بشكل-سلبي-إلى-تصريحات-الناتو-بشأن-تعزيز-وجوده-في-القطب-الشمالي-1066969388.html
بيسكوف: روسيا تنظر بشكل سلبي إلى تصريحات الناتو بشأن تعزيز وجوده في القطب الشمالي
بيسكوف: روسيا تنظر بشكل سلبي إلى تصريحات الناتو بشأن تعزيز وجوده في القطب الشمالي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو تنظر بشكل سلبي إلى تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بشأن الحاجة إلى... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T10:16+0000
2022-08-29T10:16+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "ننظر [لتصريحات الأمين العام لحلف الناتو] بشكل سلبي، إن القطب الشمالي هو منطقة نشاطنا الاقتصادي ونشاطنا لضمان أمن روسيا، ومجال مصالحنا الحيوية. ويهدف التفاعل مع البلدان الأخرى، لا سيما مع جمهورية الصين الشعبية، فقط إلى زيادة تطوير هذه المنطقة القطبية الشمالية ولا يشكل ولا يمكن أن يشكل تهديداً لأي دولة أو تحالف".وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد صرح في وقت سابق، أنه يتعين على الناتو تعزيز دوره في منطقة القطب الشمالي، نظرا لتكثيف الإجراءات الروسية والصينية هناك.وقال إن "روسيا قامت مؤخرا بأنشطة في المنطقة، حيث أعادت فتح قواعد تعود إلى الحقبة السوفيتية، وتنشر وتختبر أسلحة متطورة جديدة مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
https://sputnikarabic.ae/20220825/ستولتنبرغ-التعاون-بين-روسيا-والصين-في-القطب-الشمالي-يشكل-تحديا-لمصالح-الناتو-1066830802.html
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روسيا

بيسكوف: روسيا تنظر بشكل سلبي إلى تصريحات الناتو بشأن تعزيز وجوده في القطب الشمالي

10:16 GMT 29.08.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو تنظر بشكل سلبي إلى تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بشأن الحاجة إلى زيادة وجود الحلف في منطقة القطب الشمالي، حيث أن القطب الشمالي منطقة للنشاط الاقتصادي الروسي.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "ننظر [لتصريحات الأمين العام لحلف الناتو] بشكل سلبي، إن القطب الشمالي هو منطقة نشاطنا الاقتصادي ونشاطنا لضمان أمن روسيا، ومجال مصالحنا الحيوية. ويهدف التفاعل مع البلدان الأخرى، لا سيما مع جمهورية الصين الشعبية، فقط إلى زيادة تطوير هذه المنطقة القطبية الشمالية ولا يشكل ولا يمكن أن يشكل تهديداً لأي دولة أو تحالف".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
ستولتنبرغ: التعاون بين روسيا والصين في القطب الشمالي يشكل تحديا لمصالح الناتو
25 أغسطس, 10:13 GMT
وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد صرح في وقت سابق، أنه يتعين على الناتو تعزيز دوره في منطقة القطب الشمالي، نظرا لتكثيف الإجراءات الروسية والصينية هناك.
وقال إن "روسيا قامت مؤخرا بأنشطة في المنطقة، حيث أعادت فتح قواعد تعود إلى الحقبة السوفيتية، وتنشر وتختبر أسلحة متطورة جديدة مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
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