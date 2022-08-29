https://sputnikarabic.ae/20220829/تركيا-تعلن-مغادرة-3-سفن-محملة-بالحبوب-الموانئ-الأوكرانية-1066954855.html
تركيا تعلن مغادرة 3 سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية
تركيا تعلن مغادرة 3 سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية، صباح اليوم الاثنين، مغادرة ثلاث سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية في إطار "صفقة الغذاء". 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T06:20+0000
2022-08-29T06:20+0000
2022-08-29T06:27+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقالت الوزارة بحسابها على تويتر: "تستمر شحنات الحبوب وفقا للخطة. صباح اليوم، غادرت 3 سفن أخرى محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية".وتم توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف، في اسطنبول 22 يوليو/ تموز، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن مغادرة 3 سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية
06:20 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 06:27 GMT 29.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية، صباح اليوم الاثنين، مغادرة ثلاث سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية في إطار "صفقة الغذاء".
وقالت الوزارة بحسابها على تويتر: "تستمر شحنات الحبوب وفقا للخطة. صباح اليوم، غادرت 3 سفن أخرى محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية".
وتم توقيع اتفاقيات
متعددة الأطراف، في اسطنبول 22 يوليو/ تموز، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.