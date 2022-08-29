https://sputnikarabic.ae/20220829/تشجيعا-للإنتاج-تعيين-وزير-للقهوة-في-هذا-البلد-1066971605.html
تشجيعا للإنتاج... تعيين وزير للقهوة في هذا البلد
تشجيعا للإنتاج... تعيين وزير للقهوة في هذا البلد
في حادثة هي الأولى من نوعها، استحدث رئيس وزراء دولة بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابيه، وزارة تُعنى بالقهوة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T10:35+0000
2022-08-29T10:35+0000
2022-08-29T10:35+0000
منوعات
القهوة
وزير
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وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأنه تم تعيين إم بي جو كولي كأول وزير للقهوة في العالم، ضمن التشكيل الحكومي في بابوا غينيا الجديدة.وقال رئيس الوزراء جيمس ماراب، الذي أعيد انتخابه في وقت سابق من هذا الشهر، إن هذا المنصب - الذي يُعتقد أنه الأول من نوعه في العالم - يظهر التزام الحكومة بتوسيع الصناعات الزراعية الرئيسية.كما استحدثت حكومة بابوا غينيا الجديدة أيضًا وزارة جديدة وهي وزارة "زيت النخيل"، ويعكس استحداث هذه الوزارة اهتمام الحكومة بالزراعات الحيوية للاقتصاد.برزت قهوة بابوا نيو غينيا كاستيراد مرغوب فيه في السنوات الأخيرة، حيث تقدم المقاهي في جميع أنحاء أستراليا والولايات المتحدة واليابان القهوة المصنوعة من حبوب مزروعة في بابوا نيو غينيا.يشار إلى أن الهدف من وزارة القهوة هو رفع معدل الربح السنوي من تصدير قهوة بابوا غينيا الجديدة، وذلك لأنها منتج تصديري حيوي.وتعد القهوة ثاني أكبر محصول زراعي في البلاد، وذلك بعد زيت النخيل، وتمثل القهوة نسبة 27 % من إجمالي الصادرات.
https://sputnikarabic.ae/20220806/كيف-تؤثر-القهوة-على-اللياقة-1066065457.html
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منوعات, القهوة, وزير
تشجيعا للإنتاج... تعيين وزير للقهوة في هذا البلد
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في حادثة هي الأولى من نوعها، استحدث رئيس وزراء دولة بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابيه، وزارة تُعنى بالقهوة.
وأفادت صحيفة
"الغارديان" البريطانية، بأنه تم تعيين إم بي جو كولي كأول وزير للقهوة في العالم، ضمن التشكيل الحكومي في بابوا غينيا الجديدة.
وقال رئيس الوزراء جيمس ماراب، الذي أعيد انتخابه في وقت سابق من هذا الشهر، إن هذا المنصب - الذي يُعتقد أنه الأول من نوعه في العالم - يظهر التزام الحكومة بتوسيع الصناعات الزراعية الرئيسية.
وأضاف: "الزراعة هي المكان الذي يمكن أن يكون للحكومة فيه أكبر تأثير من حيث عدد سكان هذا البلد، لأن الجزء الأكبر من شعبنا هم مزارعو الكفاف. لدينا أرض وعلينا تشجيع شعبنا على الانخراط في الإنتاج الزراعي".
كما استحدثت حكومة بابوا غينيا الجديدة أيضًا وزارة جديدة وهي وزارة "زيت النخيل"، ويعكس استحداث هذه الوزارة اهتمام الحكومة بالزراعات الحيوية للاقتصاد.
برزت قهوة بابوا نيو غينيا كاستيراد مرغوب فيه في السنوات الأخيرة، حيث تقدم المقاهي في جميع أنحاء أستراليا والولايات المتحدة واليابان القهوة المصنوعة من حبوب مزروعة في بابوا نيو غينيا.
يشار إلى أن الهدف من وزارة القهوة هو رفع معدل الربح السنوي من تصدير قهوة بابوا غينيا الجديدة، وذلك لأنها منتج تصديري حيوي.
وتعد القهوة ثاني أكبر محصول زراعي في البلاد، وذلك بعد زيت النخيل، وتمثل القهوة نسبة 27 % من إجمالي الصادرات.