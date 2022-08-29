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https://sputnikarabic.ae/20220829/تطوير-5-مساجد-تاريخية-في-مكة-ضمن-مشروع-أطلقه-ولي-العهد-1066972159.html
تطوير 5 مساجد تاريخية في مكة ضمن مشروع أطلقه ولي العهد
تطوير 5 مساجد تاريخية في مكة ضمن مشروع أطلقه ولي العهد
كشفت صحيفة سعودية، اليوم الإثنين، عن بدء تطوير 5 مساجد تاريخية في منطقة مكة المكرمة، غربي المملكة، ضمن مشروع أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل 4 سنوات. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T10:47+0000
2022-08-29T10:47+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت صحيفة "عكاظ" أن تطوير المساجد الخمسة يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع "تطوير المساجد التاريخية" ويهدف إلى "حماية نسيجها التاريخي وترميمها، إضافة إلى إطالة عمرها والحفاظ على سلامة طابعها المعماري المتأثر بتغيرات أنماط مناخ الأرض خلال القرون والعقود السابقة".يدور الحديث عن مسجد "البيعة" الذي بناه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بالقرب من جمرة العقبة بمشعر منى.وسمي المسجد بهذا الاسم كونه أقيم مكان البيعة التي نتجت عنها هجرة النبي محمد في مشعر منى، ويتميز المسجد بخصائص معمارية فريدة، تعتمد على مجموعة من القيم الفنية والسياقية في مجال العمارة والبناء.ظل المسجد متورايا عن الأنظار خلف جبل العقبة، إلا أنه أصبح جزءاً ظاهراً من معالم وآثار مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ عام 2007 بفضل مشاريع توسعة الجمرات.وبالإضافة إلى مسجد البيعة، استهدف المشروع تطوير مسجد "أبوعنبة" الذي يعود بناؤه الأول لأكثر من 900 عام، ومسجد "الخضر" الذي يعود بناؤه لأكثر من 700 عام وكلاهما في محافظة جدة.كما تشمل المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان مسجد "الفتح" بمحافظة الجموم، ويرجح أن النبي محمد صلى فيه عام فتح مكة.خامس المساجد المستهدفة بالتطوير في منطقة مكة المكرمة هو مسجد "الجبيل" يعود تاريخ بنائه لأكثر من 300 عام، ويقع جنوبي محافظة الطائف.وفي يوليو/ تموز الماضي، دشن ولي العهد السعودي المرحلة الثانية من "مشروع تطوير المساجد التاريخية"، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدا تاريخيا في مختلف مناطق البلاد.وتشمل هذه المرحلة 30 مسجدا تاريخيا موزعة على مناطق السعودية الـ13. ويتم اختيار المساجد بحسب أهميتها من الناحية التاريخية والتراثية.وكانت المرحلة الأولى من المشروع التي جرى إطلاقها عام 2018، إعادة ترميم 30 مسجدا تاريخيا في 10 مناطق بتكلفة قاربت 50 مليون ريال، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
https://sputnikarabic.ae/20181112/السعودية-محمد-بن-سلمان-توجيه-عاحل-1036702456.html
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ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم

تطوير 5 مساجد تاريخية في مكة ضمن مشروع أطلقه ولي العهد

10:47 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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كشفت صحيفة سعودية، اليوم الإثنين، عن بدء تطوير 5 مساجد تاريخية في منطقة مكة المكرمة، غربي المملكة، ضمن مشروع أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل 4 سنوات.
ذكرت صحيفة "عكاظ" أن تطوير المساجد الخمسة يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع "تطوير المساجد التاريخية" ويهدف إلى "حماية نسيجها التاريخي وترميمها، إضافة إلى إطالة عمرها والحفاظ على سلامة طابعها المعماري المتأثر بتغيرات أنماط مناخ الأرض خلال القرون والعقود السابقة".
يدور الحديث عن مسجد "البيعة" الذي بناه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بالقرب من جمرة العقبة بمشعر منى.
وسمي المسجد بهذا الاسم كونه أقيم مكان البيعة التي نتجت عنها هجرة النبي محمد في مشعر منى، ويتميز المسجد بخصائص معمارية فريدة، تعتمد على مجموعة من القيم الفنية والسياقية في مجال العمارة والبناء.
ظل المسجد متورايا عن الأنظار خلف جبل العقبة، إلا أنه أصبح جزءاً ظاهراً من معالم وآثار مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ عام 2007 بفضل مشاريع توسعة الجمرات.
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2018
توجيه عاجل من محمد بن سلمان بشأن المساجد
12 نوفمبر 2018, 17:16 GMT
وبالإضافة إلى مسجد البيعة، استهدف المشروع تطوير مسجد "أبوعنبة" الذي يعود بناؤه الأول لأكثر من 900 عام، ومسجد "الخضر" الذي يعود بناؤه لأكثر من 700 عام وكلاهما في محافظة جدة.
كما تشمل المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان مسجد "الفتح" بمحافظة الجموم، ويرجح أن النبي محمد صلى فيه عام فتح مكة.
خامس المساجد المستهدفة بالتطوير في منطقة مكة المكرمة هو مسجد "الجبيل" يعود تاريخ بنائه لأكثر من 300 عام، ويقع جنوبي محافظة الطائف.
وفي يوليو/ تموز الماضي، دشن ولي العهد السعودي المرحلة الثانية من "مشروع تطوير المساجد التاريخية"، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدا تاريخيا في مختلف مناطق البلاد.
وتشمل هذه المرحلة 30 مسجدا تاريخيا موزعة على مناطق السعودية الـ13. ويتم اختيار المساجد بحسب أهميتها من الناحية التاريخية والتراثية.
وكانت المرحلة الأولى من المشروع التي جرى إطلاقها عام 2018، إعادة ترميم 30 مسجدا تاريخيا في 10 مناطق بتكلفة قاربت 50 مليون ريال، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
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