تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:50 GMT 29.08.2022
04:47 GMT 29.08.2022
04:28 GMT 29.08.2022
04:01 GMT 29.08.2022
سلطات زابوروجيه مستعدة لتأمين سلامة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قال رئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن سلطات المنطقة مستعدة لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وضمان سلامتها الكاملة، ولكن يبقى السؤال عما إذا كان الجانب الأوكراني سيلتزم "بنظام الصمت" وقت إقامة الضيوف الأجانب.
قال رئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن سلطات المنطقة مستعدة لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وضمان سلامتها الكاملة، ولكن يبقى السؤال عما إذا كان الجانب الأوكراني سيلتزم "بنظام الصمت" وقت إقامة الضيوف الأجانب.