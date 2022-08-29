عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220829/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066952666.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T04:50+0000
2022-08-29T04:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1064996920_0:0:3499:1969_1920x0_80_0_0_d861d6019d1c90cbd8013072dd2aa9d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1064996920_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_13dce1b129bf6dd0c7887996718cb166.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود من المجموعة القتالية O التابعة للقوات المسلحة الروسية، يقودون دبابة على طول الطريق السريع بالقرب من منطقة سلافيانوسيربسك، جمهورية لوغانسك الشعبية 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:50 GMT 29.08.2022
تابعنا عبرTelegram
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
04:50 GMT 29.08.2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
زيلينسكي يقيل نائب قائد الحرس الوطني الأوكراني
04:50 GMT
04:47 GMT 29.08.2022
مصدر: كوادر القوات الجوية الأوكرانية لم يعد لها وجود
04:28 GMT 29.08.2022
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
حكومة بافاريا: ألمانيا لم تجد حتى الآن بديلا للغاز الروسي
04:27 GMT
04:01 GMT 29.08.2022
سلطات زابوروجيه مستعدة لتأمين سلامة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال رئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن سلطات المنطقة مستعدة لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وضمان سلامتها الكاملة، ولكن يبقى السؤال عما إذا كان الجانب الأوكراني سيلتزم "بنظام الصمت" وقت إقامة الضيوف الأجانب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала