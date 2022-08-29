https://sputnikarabic.ae/20220829/تقارير-مسلحون-يقتحمون-منزل-مهاجم-برشلونة-أوباميانج-ويضربونه-ويسرقون-جواهر-ثمينة-1066997137.html
تقارير: مسلحون يقتحمون منزل مهاجم برشلونة أوباميانج ويضربونه ويسرقون جواهر ثمينة
تقارير: مسلحون يقتحمون منزل مهاجم برشلونة أوباميانج ويضربونه ويسرقون جواهر ثمينة
اقتحم مسلحون منزل اللاعب الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، مهاجم برشلونة الإسباني، فجر اليوم الاثنين، وهدّدوه هو وزوجته بالمسدسات والقضبان الحديدية وضربوه، في... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T16:06+0000
2022-08-29T16:06+0000
2022-08-29T16:14+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102921/11/1029211198_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_473fed00e83e47cae435c9101530493f.jpg
وذكرت صحيفة "إل باييس" أن أربعة رجال على الأقل اقتحموا منزل النجم الغابوني في كاستيلديفيلس بالقرب من برشلونة عبر الحديقة، خلال الساعات الأولى من فجر يوم الاثنين، واعتدوا عليه وأجبروه على فتح خزنته، وسرقوا ما بها من جواهر ولاذوا بالفرار بالسيارة.وقال مصدر من برشلونة: "إن اللاعب بخير الآن، خائف ولكن بخير"، مؤكداً بذلك التقارير الصحفية.وتأتي الحادثة في وقت يرتبط فيه اسم أوباميانغ بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اهتمام تشيلسي بالتعاقد معه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102921/11/1029211198_82:0:2354:1704_1920x0_80_0_0_190608c817b65a067a29cab73a7ebc9e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
تقارير: مسلحون يقتحمون منزل مهاجم برشلونة أوباميانج ويضربونه ويسرقون جواهر ثمينة
16:06 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 16:14 GMT 29.08.2022) تابعنا عبر
اقتحم مسلحون منزل اللاعب الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، مهاجم برشلونة الإسباني، فجر اليوم الاثنين، وهدّدوه هو وزوجته بالمسدسات والقضبان الحديدية وضربوه، في عملية سطو مسلح عنيفة.
وذكرت صحيفة "إل باييس
" أن أربعة رجال على الأقل اقتحموا منزل النجم الغابوني في كاستيلديفيلس بالقرب من برشلونة عبر الحديقة، خلال الساعات الأولى من فجر يوم الاثنين، واعتدوا عليه وأجبروه على فتح خزنته، وسرقوا ما بها من جواهر ولاذوا بالفرار بالسيارة.
وقال مصدر من برشلونة: "إن اللاعب بخير الآن، خائف ولكن بخير"، مؤكداً بذلك التقارير الصحفية.
وأكدت المتحدثة باسم "موسوس ديسكوادرا" الشرطة الكاتالونية، أنها تحقق في عملية السطو العنيفة في كاستيلديفيلس، لكنها رفضت تحديد هوية الضحية ملتزمة بقواعد الخصوصية. وقالت إن "التحقيق لا يزال مفتوحاً ونجمع المعلومات".
وتأتي الحادثة في وقت يرتبط فيه اسم أوباميانغ بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اهتمام تشيلسي بالتعاقد معه.