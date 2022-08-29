https://sputnikarabic.ae/20220829/خبيرة-تكشف-عن-ثمار-تشكل-خطرا-على-الصحة-في-حال-تجميدها-1066984104.html
خبيرة تكشف عن ثمار تشكل خطرا على الصحة في حال تجميدها
خبيرة تكشف عن ثمار تشكل خطرا على الصحة في حال تجميدها
كشفت خبيرة التغذية الروسية زويا بوغدانوفا عن كيفية تجميد الثمار بشكل صحيح بحيث تحتفظ بأكبر قدر من العناصر الغذائية ولا تضر بالصحة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T13:31+0000
2022-08-29T13:31+0000
2022-08-29T13:31+0000
منوعات
فواكه
تجميد
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وأشارت بوغدانوفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى وجود عدة طرق لتحضير الطعام لفصل الشتاء منها التجميد والتجفيف والتخليل والتمليح والفرك بالسكر والمعالجة الحرارية، مؤكدة أنه من الأفضل تجميد الثمار.وشرحت خبيرة التغذية، أنه كلما انخفضت درجة الحرارة أثناء عملية التجميد، كانت عملية الحفظ أفضل.وتابعت: "لا حاجة لسلق الثمار قبل التجميد. يمكنك تبخيرها، ولكن يمكنك أيضًا شطفها جيدا بالماء الجاري ووضعها على سطح جاف وتركها تجف. ثم قم بتعبئتها في أكياس للتجميد بإحكام بدرجة كافية، حتى لا تكون هناك ثمار مجروشة، وإلا فإنها ستتحول إلى بلورات ثلجية، وتوضع في الفريزر".وحذرت الخبيرة من خطورة تجميد الثمار غير المغسولة "يجب غسل الثمار جيدا بالماء ومراقبتها بعناية حتى لا يترك أي شيء عليه. في النهاية، يمكنك الشطف بالماء من الفلتر. من الخطر تجميد الثمار غير المغسولة. قد يكون هناك مجموعة متنوعة من البكتيريا المسببة للأمراض والفطريات، وقد يكون هناك بعض الحشرات التي يمكنك أكلها. يمكن أن تكون هذه يرقات الذباب والعناكب التي تتطور، بما في ذلك أنسجة الرئة داخل الإنسان. قد تكون على الثمار فضلات من الحيوانات التي تحمل أمراضا خطيرة، بما في ذلك السل، ويمكن أن ينقرها الحمام والطيور الأخرى".
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منوعات, فواكه, تجميد
خبيرة تكشف عن ثمار تشكل خطرا على الصحة في حال تجميدها
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كشفت خبيرة التغذية الروسية زويا بوغدانوفا عن كيفية تجميد الثمار بشكل صحيح بحيث تحتفظ بأكبر قدر من العناصر الغذائية ولا تضر بالصحة.
وأشارت بوغدانوفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى وجود عدة طرق لتحضير الطعام لفصل الشتاء منها التجميد والتجفيف والتخليل والتمليح والفرك بالسكر والمعالجة الحرارية، مؤكدة أنه من الأفضل تجميد الثمار.
وقالت: "تحتفظ الثمار المجمدة بما يقرب من 80 في المئة من خصائصها المفيدة. يتم الحفاظ على تركيبة الفيتامينات بالكامل، بما في ذلك فيتامين "سي" والألياف، ويتم الحفاظ على جميع العناصر الغذائية. إذا كنا نطحن التوت بالسكر، فلكي لا تتخمر، نحتاج إلى وضع الكثير من السكر، تقريبا كمية الثمار مقابل كمية السكر. إذا قمنا بطهي التوت، فإننا نفقد فيتامين "سي"، ويتم تدمير العديد من العناصر الغذائية المفيدة. ويمكنك تجميد جميع أنواع الثمار تقريبا، باستثناء تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، كما هو الحال في الخيار".
وشرحت خبيرة التغذية، أنه كلما انخفضت درجة الحرارة أثناء عملية التجميد، كانت عملية الحفظ أفضل.
وتابعت: "لا حاجة لسلق الثمار قبل التجميد. يمكنك تبخيرها، ولكن يمكنك أيضًا شطفها جيدا بالماء الجاري ووضعها على سطح جاف وتركها تجف. ثم قم بتعبئتها في أكياس للتجميد بإحكام بدرجة كافية، حتى لا تكون هناك ثمار مجروشة، وإلا فإنها ستتحول إلى بلورات ثلجية، وتوضع في الفريزر".
وأضافت: "يعتبر التجميد بالصدمات هو الأفضل - من 35 إلى 45 درجة، ولكن من الصعب تحقيق ذلك في المنزل. إذا كانت لديك وظيفة التجميد السريع، فاستخدمها. بدلاً من ذلك، قم أولاً بخفض درجة الحرارة في المجمد إلى أدنى قيمة، ثم العودة إلى درجة الحرارة العادية".
وحذرت الخبيرة من خطورة تجميد الثمار غير المغسولة "يجب غسل الثمار جيدا بالماء ومراقبتها بعناية حتى لا يترك أي شيء عليه. في النهاية، يمكنك الشطف بالماء من الفلتر. من الخطر تجميد الثمار غير المغسولة. قد يكون هناك مجموعة متنوعة من البكتيريا المسببة للأمراض والفطريات، وقد يكون هناك بعض الحشرات التي يمكنك أكلها. يمكن أن تكون هذه يرقات الذباب والعناكب التي تتطور، بما في ذلك أنسجة الرئة داخل الإنسان. قد تكون على الثمار فضلات من الحيوانات التي تحمل أمراضا خطيرة، بما في ذلك السل، ويمكن أن ينقرها الحمام والطيور الأخرى".