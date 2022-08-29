https://sputnikarabic.ae/20220829/خبيرة-تكشف-عن-ثمار-تشكل-خطرا-على-الصحة-في-حال-تجميدها-1066984104.html

خبيرة تكشف عن ثمار تشكل خطرا على الصحة في حال تجميدها

خبيرة تكشف عن ثمار تشكل خطرا على الصحة في حال تجميدها

كشفت خبيرة التغذية الروسية زويا بوغدانوفا عن كيفية تجميد الثمار بشكل صحيح بحيث تحتفظ بأكبر قدر من العناصر الغذائية ولا تضر بالصحة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T13:31+0000

2022-08-29T13:31+0000

2022-08-29T13:31+0000

منوعات

فواكه

تجميد

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وأشارت بوغدانوفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى وجود عدة طرق لتحضير الطعام لفصل الشتاء منها التجميد والتجفيف والتخليل والتمليح والفرك بالسكر والمعالجة الحرارية، مؤكدة أنه من الأفضل تجميد الثمار.وشرحت خبيرة التغذية، أنه كلما انخفضت درجة الحرارة أثناء عملية التجميد، كانت عملية الحفظ أفضل.وتابعت: "لا حاجة لسلق الثمار قبل التجميد. يمكنك تبخيرها، ولكن يمكنك أيضًا شطفها جيدا بالماء الجاري ووضعها على سطح جاف وتركها تجف. ثم قم بتعبئتها في أكياس للتجميد بإحكام بدرجة كافية، حتى لا تكون هناك ثمار مجروشة، وإلا فإنها ستتحول إلى بلورات ثلجية، وتوضع في الفريزر".وحذرت الخبيرة من خطورة تجميد الثمار غير المغسولة "يجب غسل الثمار جيدا بالماء ومراقبتها بعناية حتى لا يترك أي شيء عليه. في النهاية، يمكنك الشطف بالماء من الفلتر. من الخطر تجميد الثمار غير المغسولة. قد يكون هناك مجموعة متنوعة من البكتيريا المسببة للأمراض والفطريات، وقد يكون هناك بعض الحشرات التي يمكنك أكلها. يمكن أن تكون هذه يرقات الذباب والعناكب التي تتطور، بما في ذلك أنسجة الرئة داخل الإنسان. قد تكون على الثمار فضلات من الحيوانات التي تحمل أمراضا خطيرة، بما في ذلك السل، ويمكن أن ينقرها الحمام والطيور الأخرى".

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