https://sputnikarabic.ae/20220829/خبير-نووي-زيارة-وفد-الطاقة-الذرية-يحافظ-على-أمن-محطة-زابوروجيه-1066979455.html

خبير نووي: زيارة وفد الطاقة الذرية يحافظ على أمن محطة زابوروجيه

خبير نووي: زيارة وفد الطاقة الذرية يحافظ على أمن محطة زابوروجيه

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية الأسبق، علي إسلام، اليوم الاثنين، إن "زيارة وفد الوكالة الدولية مهمة للتأكيد على أمان المحطة النووية في ظل الظروف الحالية... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T12:23+0000

2022-08-29T12:23+0000

2022-08-29T12:23+0000

روسيا

العالم

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وأوضح: "تهتم الوكالة بمعايير الأمان، خاصة أن هذا الموقف غير مسبوق من حيث وجود نزاع عسكري حول محطة نووية غير مصممة ليكون حولها هذا النوع من العمليات".وأشار في تصريحاته لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن "المحطة لها أيضا بعد اقتصادي مهم حيث توفر الكهرباء لأوروبا".وبيّن أن "الوكالة يهمها أن تتأكد من معايير السلامة التي تتضمن تأمين تغذية المحطة بالكهرباء، لضمان تشغيل أجهزة الأمان النووي، كما تريد الوكالة توفير الأمن والظروف الملائمة لفريق العمل بالمحطة، حتى يتمكن من التعامل مع عملية التشغيل بدون ضغوط، وبتحديد المسؤوليات في كل ما يتعلق بتشغيل المحطة، وضمان ألا تؤدي الأمور الطارئة للنزاع العسكري إلى تعطيل المكونات الرئيسية للأمان النووي للمحطة".ولفت رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية الأسبق، علي إسلام، في حديثه إلى "تأثير زيارة الوفد ميدانيا من حيث وقف الهجمات الأوكرانية على المحطة"، موضحا أن ذلك "يتوقف على الصلاحيات الموجودة في التفويض الممنوح للوفد".وفي وقت سابق، اليوم، أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي ستصل إلى محطة زابوروجيه النووية هذا الأسبوع.ولفت أوليانوف، إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم، مضيفا أن البعثة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة، يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن بعثة المنظمة تتجه إلى محطة زابوروجيه وستصل إلى الموقع هذا الأسبوع، مؤكدا ضرورة ضمان سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا.

https://sputnikarabic.ae/20220829/الدفاع-الروسية-الوضع-الإشعاعي-في-محطة-زابوروجيه-تحت-السيطرة-1066972952.html

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