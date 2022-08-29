https://sputnikarabic.ae/20220829/دراسة-تكشف-عن-إمكانية-إعادة-توليد-أعضاء-بشرية-1066956855.html

دراسة تكشف عن إمكانية إعادة توليد أعضاء بشرية

دراسة تكشف عن إمكانية إعادة توليد أعضاء بشرية

يواصل باحثون أمريكيون دراسة إمكانية إعادة توليد أعضاء بشرية، في خطوة قد تعيد للمرضى أعضاء حيوية بعد فقدانها أو تعرضها للأذى. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T07:42+0000

2022-08-29T07:42+0000

2022-08-29T07:42+0000

علوم

أعضاء بشرية

إحياء

إحياء ذكرى

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ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن الباحثين درسوا على امتداد القرنين الأخيرين أنواع حيوانات قادرة على توليد أعضائها ذاتيا، بغية فهم آليات تسمح لها بذلك، لتطوير طرق لمحاكاتها بما يناسب جسد الإنسان.وتوصل الباحثون إلى نتيجة مفادها أن تضرر الأعصاب هو أهم عائق أمام توليد الأعضاء.ووفقا للدكتور كين مونيوكا، رئيس الفريق البحثي، فإن بعض الأعضاء فقط تستطيع أن تعيد توليد نفسها عند البشر، منها الكبد وأنسجة معينة مثل خلايا البشرة.أما بعض الكائنات الأخرى مثل حيوان السلامندر، فلديها القدرة على إعادة توليد أعضاء معقدة، منها العظام والمفاصل والأطراف الكاملة أيضا.واختبر فريق مونيوكا فكرة جديدة مستوحاة من رواد الفضاء، لدراسة أهمية التوصيل العصبي في توليد الأعضاء.وتعتمد التقنية المستخدمة من قبل الوكالة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء ”ناسا“ على تطبيق جاذبية معدومة لاختبار تأثير ذلك على الجسم.وأضاف "لا يحدث شيء عند فصل الأعضاء، ولكن عند إعادة تطبيق الحمل الميكانيكي عليها نتيجة وزن الجسم، تعود لنشاطها في إعادة توليد الخلايا".

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