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https://sputnikarabic.ae/20220829/دراسة-واحد-من-أصل-أربعة-لن-يستخدم-التدفئة-شتاء-في-بريطانيا-1066961629.html
دراسة: واحد من أصل أربعة لن يستخدم التدفئة شتاء في بريطانيا
دراسة: واحد من أصل أربعة لن يستخدم التدفئة شتاء في بريطانيا
أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى أن واحدا من أصل 4 أشخاص سيستغني عن التدفئة شتاء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة القياسي. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T09:45+0000
2022-08-29T09:45+0000
بريطانيا
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "إندبندنت" اليوم الاثنين، نقلا عن دراسة أجرتها شركة "سافانتا كومريس" الاستشارية، فإن ما يقرب من واحد من كل أربعة أشخاص في بريطانيا لن يقوم بتشغيل التدفئة هذا الشتاء بسبب الزيادات القياسية في أسعار الطاقة.ويخطط 69% من سكان البلاد لاستخدام طاقة أقل للتدفئة، بينما قال 11% إنهم سيضطرون إلى الحصول على قرض لدفع فواتير الطاقة الخاصة بهم. وبحسب التقرير فإن 17% من البريطانيين الذين لديهم أطفال دون سن 18 يخططون للحصول على قرض.جاءت النتائج عقب مسح شمل أكثر من 2000 بريطاني.هذا وأجريت الدراسة قبل إعلان منظم الطاقة البريطاني Ofgem عن رفع سقف أسعار فواتير الطاقة يوم الجمعة، 26 أغسطس/ آب. وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem في وقت سابق، عن زيادة بنسبة 80 في المائة في الحد الأقصى المسموح به لفاتورة الكهرباء اعتبارًا من 1 أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وبالتالي، يمكن أن يزيد الحد الأقصى لحجم الحساب بمقدار 1578 جنيهًا إلى مستوى 3549 جنيهًا. كان الحد الأدنى السابق لسعر الطاقة 1971 جنيهًا.
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دراسة: واحد من أصل أربعة لن يستخدم التدفئة شتاء في بريطانيا

09:45 GMT 29.08.2022
© AP Photo / PA / Dominic Lipinskiالوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / PA / Dominic Lipinski
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أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى أن واحدا من أصل 4 أشخاص سيستغني عن التدفئة شتاء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة القياسي.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "إندبندنت" اليوم الاثنين، نقلا عن دراسة أجرتها شركة "سافانتا كومريس" الاستشارية، فإن ما يقرب من واحد من كل أربعة أشخاص في بريطانيا لن يقوم بتشغيل التدفئة هذا الشتاء بسبب الزيادات القياسية في أسعار الطاقة.

ووفقا للدراسة، فإن 23% من البريطانيين لن يقوموا بتشغيل التدفئة هذا الشتاء، ومن بين السكان الذين لديهم أطفال دون سن 18 عاما، ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 27%.

ويخطط 69% من سكان البلاد لاستخدام طاقة أقل للتدفئة، بينما قال 11% إنهم سيضطرون إلى الحصول على قرض لدفع فواتير الطاقة الخاصة بهم. وبحسب التقرير فإن 17% من البريطانيين الذين لديهم أطفال دون سن 18 يخططون للحصول على قرض.
جاءت النتائج عقب مسح شمل أكثر من 2000 بريطاني.
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05:00 GMT
هذا وأجريت الدراسة قبل إعلان منظم الطاقة البريطاني Ofgem عن رفع سقف أسعار فواتير الطاقة يوم الجمعة، 26 أغسطس/ آب.
وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem في وقت سابق، عن زيادة بنسبة 80 في المائة في الحد الأقصى المسموح به لفاتورة الكهرباء اعتبارًا من 1 أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وبالتالي، يمكن أن يزيد الحد الأقصى لحجم الحساب بمقدار 1578 جنيهًا إلى مستوى 3549 جنيهًا. كان الحد الأدنى السابق لسعر الطاقة 1971 جنيهًا.
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