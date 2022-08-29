https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-نبحث-عن-شركاء-موثوقين-لننهي-اعتمادنا-على-روسيا-كمصدر-للطاقة-1067006765.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: نبحث عن شركاء موثوقين لننهي اعتمادنا على روسيا كمصدر للطاقة
رئيسة المفوضية الأوروبية: نبحث عن شركاء موثوقين لننهي اعتمادنا على روسيا كمصدر للطاقة
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على ضرورة إنهاء الاعتماد على روسيا كمصدر للطاقة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T18:34+0000
2022-08-29T18:34+0000
2022-08-29T18:34+0000
أورسولا فون دير لاين
المفوضية الأوروبية
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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ووفق ما كتبته أورسولا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت "إن إنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي هو الخطوة الأولى في طريق التعامل مع التحديات".وقالت: "يجب ألا تؤدي حاجتنا المتزايدة إلى مواد خام أخرى إلى تبعيات جديدة، ويجب علينا تنويع العرض وبناء العلاقات مع شركاء موثوق بهم".وفي سياق آخر أكدت أورسولا أن الاتحاد الأوروبي يستعد لمساعدة مالية جديدة لأوكرانيا، مؤكدة أنه يعمل على شريحة الدعم المالي المقبلة لأوكرانيا.وقالت خلال كلمتها في منتدى بليد الاستراتيجي: "لقد دعمنا أوكرانيا مالياً بأكثر من 10 مليارات يورو 10.01 مليار دولار، منذ بداية الحرب وأنا لا أدرج الدعم الثنائي للدول الأعضاء، ونحن نعمل على الشريحة التالية"، مؤكدة: "يجب أن يأتي المزيد لأوكرانيا".قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن الاتحاد الأوروبي قدم لأوكرانيا 9.5 مليار يورو كمساعدات مالية منذ 24 فبراير/شباط، وأنه يعد حزمة جديدة تبلغ قيمتها حوالي ثمانية مليارات يورو.
https://sputnikarabic.ae/20220424/المفوضية-الأوروبية-تحذر-من-أزمة-طاقة-خطيرة-قد-تعصف-بالاتحاد-الأوروبي-1061552000.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أورسولا فون دير لاين, المفوضية الأوروبية, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أورسولا فون دير لاين, المفوضية الأوروبية, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
رئيسة المفوضية الأوروبية: نبحث عن شركاء موثوقين لننهي اعتمادنا على روسيا كمصدر للطاقة
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على ضرورة إنهاء الاعتماد على روسيا كمصدر للطاقة.
ووفق ما كتبته أورسولا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت "إن إنهاء اعتمادنا على الوقود
الأحفوري الروسي هو الخطوة الأولى في طريق التعامل مع التحديات".
وقالت: "يجب ألا تؤدي حاجتنا المتزايدة إلى مواد خام أخرى إلى تبعيات جديدة، ويجب علينا تنويع العرض
وبناء العلاقات مع شركاء موثوق بهم".
وفي سياق آخر أكدت أورسولا أن الاتحاد الأوروبي يستعد لمساعدة مالية جديدة
لأوكرانيا، مؤكدة أنه يعمل على شريحة الدعم المالي المقبلة لأوكرانيا.
وقالت خلال كلمتها في منتدى بليد الاستراتيجي: "لقد دعمنا أوكرانيا مالياً
بأكثر من 10 مليارات يورو 10.01 مليار دولار، منذ بداية الحرب وأنا لا أدرج الدعم الثنائي للدول الأعضاء، ونحن نعمل على الشريحة التالية"، مؤكدة: "يجب أن يأتي المزيد لأوكرانيا".
قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن الاتحاد الأوروبي قدم لأوكرانيا 9.5 مليار يورو كمساعدات مالية منذ 24 فبراير/شباط، وأنه يعد حزمة جديدة تبلغ قيمتها حوالي ثمانية مليارات يورو.