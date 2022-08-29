https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيسي-إيران-ستصادق-على-مذكرات-عضوية-منظمة-شانغهاي-وتقدمها-في-الاجتماع-المقبل-للمنظمة-1066958305.html
رئيسي: إيران ستصادق على مذكرات عضوية منظمة شانغهاي وتقدمها في الاجتماع المقبل للمنظمة
رئيسي: إيران ستصادق على مذكرات عضوية منظمة شانغهاي وتقدمها في الاجتماع المقبل للمنظمة
أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده ستصادق على مذكرات العضوية الكاملة في منظمة شانغهاي للتعاون الاقتصادي، لافتا إلى أهمية الانضمان لتلك المنظمة... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T08:15+0000
2022-08-29T08:15+0000
2022-08-29T08:15+0000
العالم
إيران
منظمة شنغهاي
انضمام
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وقال رئيسي، في كلمة متلفزة، اليوم الاثنين، "تم قبول عضويتنا في منظمة شانغهاي وهناك تمهيدات لدخول المنظمة بشكل كامل، وسنصادق على مذكرات العضوية كاملة في منظمة شانغهاي ونقدمها في الاجتماع القادم لهذه المنظمة".هذا وأعلن وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، في وقت سابق، أنه سيتم قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام، وسيتم توقيع مذكرة التزام إيران كعضو في منظمة شنغهاي للتعاون في القمة في سمرقند.وقال الوزير: "هذا العام، في إطار رئاسة أوزبكستان، سيتم قبول إيران، كدولة مراقبة وعضو في منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيتم توقيع مذكرة التزام من إيران كعضو في منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند".ووفقا للوزير، فقد تقدمت بيلاروسيا بطلب للحصول على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون، مضيفا أنه قد تم بالفعل إرسال نداءها إلى الدول الأعضاء، وقد تبدأ إجراءات قبولها في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون في قمة سمرقند".منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. أعضاؤها هم الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. والدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون هي أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.
https://sputnikarabic.ae/20220711/وزارة-الخارجية-الأوزبكية-سيتم-قبول-إيران-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-هذا-العام-1064968526.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران, منظمة شنغهاي, انضمام
العالم, إيران, منظمة شنغهاي, انضمام
رئيسي: إيران ستصادق على مذكرات عضوية منظمة شانغهاي وتقدمها في الاجتماع المقبل للمنظمة
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أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده ستصادق على مذكرات العضوية الكاملة في منظمة شانغهاي للتعاون الاقتصادي، لافتا إلى أهمية الانضمان لتلك المنظمة بالنسبة لطهران.
وقال رئيسي، في كلمة متلفزة، اليوم الاثنين، "تم قبول عضويتنا في منظمة شانغهاي وهناك تمهيدات لدخول المنظمة بشكل كامل، وسنصادق على مذكرات العضوية كاملة في منظمة شانغهاي ونقدمها في الاجتماع القادم لهذه المنظمة".
وتابع "العضوية الكاملة في منظمة شانغهاي مهمة جدا بالنسبة لنا، ونريد أن نوازن في علاقاتنا الخارجية ولا نريد أن نميل إلى طرف على حساب آخر ونسعى للتوازن في علاقاتنا الخارجية ولكن نميل إلى دول الجوار أكثر".
هذا وأعلن وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، في وقت سابق، أنه سيتم قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام، وسيتم توقيع مذكرة التزام إيران كعضو في منظمة شنغهاي للتعاون في القمة في سمرقند.
وقال الوزير: "هذا العام، في إطار رئاسة أوزبكستان، سيتم قبول إيران، كدولة مراقبة وعضو في منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيتم توقيع مذكرة التزام من إيران كعضو في منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند".
ووفقا للوزير، فقد تقدمت بيلاروسيا بطلب للحصول على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون، مضيفا أنه قد تم بالفعل إرسال نداءها إلى الدول الأعضاء، وقد تبدأ إجراءات قبولها في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون في قمة سمرقند".
منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. أعضاؤها هم الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. والدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون هي أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.