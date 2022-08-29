https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيسي-استقطبنا-5-مليارات-دولار-من-رؤوس-الأموال-عام-2021-1066958886.html
رئيسي: استقطبنا 5 مليارات دولار من رؤوس الأموال عام 2021
رئيسي: استقطبنا 5 مليارات دولار من رؤوس الأموال عام 2021
أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استقطاب نحو 5 مليارات و160 مليون دولار من رؤوس الأموال المحلية والخارجية في عام 2021. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T08:31+0000
2022-08-29T08:31+0000
2022-08-29T08:31+0000
أخبار إيران
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، بحسب وكالة "إرنا".وأشاد الرئيس الإيراني بجهود الفريق الاقتصادي التي تكللت بهذا النجاح.واعتبر رئيسي أن الأمر يدل على نجاح حكومته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.وجدد الرئيس الإيراني تأكيد أهمية المشاركة في المسيرات المليونية لإحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين.وأشار رئيسي إلى أن كافة الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن لتكون عند كامل المسؤولية في تسهيل حركة الزوار وتوفير الخدمات الضرورية لهم.
https://sputnikarabic.ae/20220826/إبراهيم-رئيسي-العدو-لا-يريد-رؤية-تقدمنا-وتطورنا-1066875874.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
رئيسي: استقطبنا 5 مليارات دولار من رؤوس الأموال عام 2021
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أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استقطاب نحو 5 مليارات و160 مليون دولار من رؤوس الأموال المحلية والخارجية في عام 2021.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، بحسب وكالة "إرنا"
.
وأشاد الرئيس الإيراني بجهود الفريق الاقتصادي التي تكللت بهذا النجاح.
واعتبر رئيسي أن الأمر يدل على نجاح حكومته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وجدد الرئيس الإيراني
تأكيد أهمية المشاركة في المسيرات المليونية لإحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين.
وأشار رئيسي إلى أن كافة الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن لتكون عند كامل المسؤولية في تسهيل حركة الزوار وتوفير الخدمات الضرورية لهم.