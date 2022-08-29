https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيسي-لن-نعود-للاتفاق-النووي-دون-إغلاق-تحقيقات-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1066973461.html
رئيسي: لن نعود للاتفاق النووي دون إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رئيسي: لن نعود للاتفاق النووي دون إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده لن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد إغلاق ملف المزاعم السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T11:10+0000
2022-08-29T11:10+0000
2022-08-29T11:10+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي الأول بحضور وسائل إعلام محلية وأجنبية، على ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.وقال رئيسي: "يجب أن تكون هناك ضمانات موثقة والتحقق من إلغاء الحظر".وأضاف: "أكدنا خلال المفاوضات النووية ضرورة إلغاء الحظر بشكل عملي وحل القضایا المتبقية".وتابع: "يجب أن تكون هناك ضمانات موثقة والتحقق من إلغاء الحظر وإغلاق ملف المزاعم السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية".وقال رئيسي إن القوى التي فرضت الحظر هي التي لم تلتزم بالاتفاقيات، واصفا إجراءات الحظر على إيران بأنها "ظالمة ويجب إلغائها بسرعة".وشدد على أنه "لا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق قبل حسم الملفات العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أساسي".وتابع قائلا إن "الأطراف التي انتهكت الاتفاق النووي يجب أن تعود إليه وتقوم بالغاء الحظر"، مؤكدا أن إيران لم تتخل عن المفاوضات رغم إجراءات الحظر.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال مسؤول أمريكي مطلع إن طهران أرادت تعهدا بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 3 مواقع من أجل العودة للاتفاق النووي، إلا أن واشنطن وحلفاءها رفضوا ذلك، وفق قناة "العربية".ويدور الحديث عن تحقيقات الوكالة بشأن 3 مواقع قديمة قالت إنها عثرت فيها على آثار يورانيوم مشبوهة عام 2003، فيما تعتبر طهران أن الملف برمته غير ذي أساس.وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
https://sputnikarabic.ae/20220824/إسلامي-إيران-ليس-لديها-أي-مواقع-نووية-غير-معلنة-والمزاعم-بهذا-الشأن-ليست-جديدة-1066788360.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني
رئيسي: لن نعود للاتفاق النووي دون إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده لن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد إغلاق ملف المزاعم السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي الأول بحضور وسائل إعلام محلية وأجنبية، على ما نقلت وكالة
"إرنا" الإيرانية.
وقال رئيسي: "يجب أن تكون هناك ضمانات موثقة والتحقق من إلغاء الحظر".
وأضاف: "أكدنا خلال المفاوضات النووية ضرورة إلغاء الحظر بشكل عملي وحل القضایا المتبقية".
وتابع: "يجب أن تكون هناك ضمانات موثقة والتحقق من إلغاء الحظر وإغلاق ملف المزاعم السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقال رئيسي إن القوى التي فرضت الحظر هي التي لم تلتزم بالاتفاقيات، واصفا إجراءات الحظر على إيران بأنها "ظالمة ويجب إلغائها بسرعة".
وشدد على أنه "لا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق
قبل حسم الملفات العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أساسي".
وتابع قائلا إن "الأطراف التي انتهكت الاتفاق النووي يجب أن تعود إليه وتقوم بالغاء الحظر"، مؤكدا أن إيران لم تتخل عن المفاوضات رغم إجراءات الحظر.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال مسؤول أمريكي مطلع إن طهران أرادت تعهدا بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 3 مواقع من أجل العودة للاتفاق النووي، إلا أن واشنطن وحلفاءها رفضوا ذلك، وفق قناة
"العربية".
ويدور الحديث عن تحقيقات الوكالة بشأن 3 مواقع قديمة قالت إنها عثرت فيها على آثار يورانيوم
مشبوهة عام 2003، فيما تعتبر طهران أن الملف برمته غير ذي أساس.
وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.